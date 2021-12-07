Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Корпоративная Академия Роскосмоса#РУДН08.12.2021 02:51

Российско-тунисская группа повысила квалификацию в Корпоративной Академии Роскосмоса

Состоялась церемония вручения удостоверений о повышении квалификации по совместной учебной программе Корпоративной Академии Роскосмоса и кафедры международного права юридического института Российского университета дружбы народов (РУДН) «Космическое право и политика: международный и национальный аспекты».

Торжественную церемонию завершения курса открыли директор по обучению и развитию персонала Корпоративной Академии Роскосмоса Ольга Балашова и заведующий кафедрой международного права РУДН, д-р юридических наук, профессор Аслан Абашидзе. Учебная программа «Космическое право и политика: международный и национальный аспекты» предназначена для руководителей, научных сотрудников и менеджеров проектов предприятий ракетно-космической отрасли, а также слушателей, работающих в смежных отраслях.

Слушатели программы, представляющие Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») и ООО «РУС ТЕЛНЕТ» (Тунис), выразили благодарность организаторам и авторам программы, отметив обилие учебных материалов курса и удобный формат обучения.

«Хочется подчеркнуть, что в этом году нам удалось сохранить добрую традицию сотрудничества с РУДН, как в части проведения курсов повышения квалификации, так и в развитии проекта, о котором я, конечно, не могу не упомянуть — Евразийском космическом образовательном центре. Мы с коллегами придаем большое значение этой работе, поскольку в Академии Роскосмоса мы искренне убеждены, что развитие международного сотрудничества в области повышения кадрового потенциала космической отрасли является залогом успешной реализации амбициозных проектов человечества по изучению и освоению космического пространства», — прокомментировала Ольга Балашова, директор по обучению и развитию персонала Корпоративной Академии Роскосмоса.

В целях обеспечения безопасности и защиты здоровья слушателей и организаторов было принято решение провести церемонию закрытия в дистанционном формате, а сертификаты и удостоверения о повышении квалификации государственного образца направить слушателям в индивидуальном порядке.

За подробной информацией об этом и других образовательных курсах можно обратиться в Корпоративную Академию Роскосмоса по электронной почте edu@roscosmos.ru.

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