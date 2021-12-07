Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Южный#Космодромы#Байконур#OneWeb07.12.2021 17:33

Ракета «Союз-2» и головной обтекатель доставлены на Байконур

Специалисты Космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») приняли железнодорожный состав с блоками ракеты-носителя «Союз-2.1б» и головным обтекателем. Эшелон прибыл на железнодорожную станцию Тюратам в Казахстане.

Контейнер с головным обтекателем транспортирован на хранение в монтажно-испытательный корпус площадки № 112 космодрома Байконур. Блоки ракеты-носителя доставлены на площадку № 31 и выгружены на рабочее место. В соответствии с комплексным графиком проведения работ штатная подготовка ракеты-носителя к предстоящему пуску начнется 9 декабря 2021 года.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и космическими аппаратами OneWeb в рамках миссии № 37 запланирован на конец декабря со стартового комплекса «Восток» площадки № 31 космодрома Байконур.

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