Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Пилотируемая космонавтика#Союз МС-2207.12.2021 14:13

Пилотируемый корабль «Союз МС-22» отправился на Байконур

На контрольно-испытательной станции Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») завершился начальный этап заводских контрольных испытаний пилотируемого корабля «Союз МС-22». Сегодня, 7 декабря 2021 года, корабль отправился на космодром Байконур для продолжения штатной подготовки.

Осенью текущего года корабль «Союз МС-22» в полном объеме прошел программу автономных испытаний бортовых систем и агрегатов. Дальнейшие электроиспытания служебной аппаратуры корабля с проверочными включениями радиотехнических систем сближения и стыковки, управления движением и навигации, средств цифрового телевидения и телеметрии завершились операцией прошивки бортовой электронно-вычислительной машины. После окончания комплексных, пневмовакуумных и приемосдаточных испытаний «Союз МС-22» выдержал процедуру выходного контроля и был подготовлен к отправке на космодром железнодорожным транспортом.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-22» по программе доставки на МКС участников 68-й долговременной экспедиции намечен на сентябрь следующего года.

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