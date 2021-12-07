Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#Космодромы#Восточный#КЦ Восточный07.12.2021 12:32

На Восточном приступили к испытаниям систем стартового комплекса после перехода на нафтил

Специалисты Космического центра «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») приступили к автономным испытаниям систем стартового комплекса «Союз-2» после модернизации под новый тип топлива.

Работы проводятся на системах заправки нафтилом третьей ступени ракеты-носителя, системе заправки горючим «пакета» (собранные первая и вторая ступени), системе охлаждения горючего и на автоматической системе управления технологическим оборудованием. Автономные испытания планируется завершить до конца 2021 года. Следующий этап — проведение комплексных испытаний при подготовке к пуску ракеты-носителя.

Нафтил — экологически безопасный тип углеводородного горючего с применением полимерных присадок. Он обеспечивает повышенную эффективность, что позволяет выводить большую полезную нагрузку на орбиту.

MIL OSI