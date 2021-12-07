Source: Russia Federal Space

#Московский Планетарий#Астрономия#Комета08.12.2021 01:10

К Земле летит комета Леонарда

К Земле приближается комета, которая обещает стать ярчайшей кометой года. Ее открыл американский астроном Грегори Джордж Леонард в обсерватории Маунт-Леммон 3 января 2021 года, тогда комета находилась на расстоянии 750 млн км от Солнца. Она была названа C/2021 A1 (Leonard).

В момент открытия комета имела 19 звездную величину (+19m). Орбитальные расчеты показали, что комета Леонарда движется по гиперболической траектории и это означает, что она пересечет Солнечную систему лишь однажды и больше к нам не вернется. Самую дальнюю точку своей орбиты — точку афелия, на расстоянии около 3500 а.е. от Солнца, — комета Леонарда прошла примерно 35 000 лет назад. Сейчас же она приближается к Солнцу и 3 января 2022 года пройдет на минимальном расстоянии от нее — 0,62 а.е.

12-13 декабря 2021 года комета Леонарда пройдет перигей, подойдя к Земле на минимальное расстояние 0,233997 астрономических единиц, или 35 005 384 км. Астрономы ожидают что в это время комета станет доступна для наблюдений невооружённым глазом. Комета Леонарда летит сквозь космическое пространство со скоростью около 70 км/с, что на 6 км/с быстрее прошлогодней кометы Neowise. Из-за такой скорости положение кометы Леонарда в небе для наблюдателей с Земли ежедневно меняется.

К первым числам декабря её видимая звёздная величина составит около +7m. С 1 по 13 декабря она будет быстро перемещаться (из-за приближения момента сближения с Землей) на фоне созвездий Гончие Псы, Волопас, Змея, Геркулес и Змееносец, обладая двойной видимостью — утренней и вечерней.

Согласно последним прогнозам, по мере приближения к Земле яркость кометы достигнет +4m. При максимальном сближении с Землёй 12 декабря 2021 может достичь и +3m или +2m с учётом эффекта прямого рассеяния (увеличения яркости пылевого хвоста), и комета превратится в слабый объект, доступный для невооруженного глаза.

К началу декабря комета Леонарда уже обзавелась длинным газовым (ионным) хвостом — сейчас его длина в два раза превышает угловой размер полной Луны. Большую часть времени, в течение которого комету можно будет наблюдать, направления ее пылевого и газового хвостов будут совпадать. Только в период с 10 по 13 декабря между двумя хвостами сформируется заметный глазу угол; его величина не превысит 30°.

Интересные сближения кометы в декабре:

3 декабря — комета проходит по шаровому скоплению М3;

6 декабря — окажется примерно в 5° к северу от яркого Арктура;

8 декабря — ожидается усиление яркости хвоста кометы. В этот день Земля пересекает плоскость орбиты кометы, поэтому в течение нескольких дней до и после этой даты мы будем наблюдать хвост кометы с боку. Благодаря такому углу обзора хвост будет выглядеть тоньше и немного ярче;

12 декабря — комета Леонарда пройдет перигей, подойдя к Земле на минимальное расстояние 35 005 384 км (0,233997 а.е.). Ожидается, что в это время она достигнет максимального блеска и будет обладать как минимум двумя хвостами: пылевым и газовым (ионным). В это время комета будет находиться в созвездии Змееносец и, скорее всего, ее можно будет увидеть невооруженным глазом!

18 декабря — комета Леонарда пройдет на расстоянии 0,028 а.е. (4,2 млн км) от Венеры.

Действительно ли ее можно будет увидеть невооруженным глазом?

«Возможно, но это будет не так просто, — комментирует Алексей Сельянов. — Дело не только в том, что такой объект требует прозрачного и темного неба. Главное, что комета будет наблюдаться только на сумеречном небе, на фоне вечерней зари. Но есть и хорошие новости! Когда комета достигнет максимальной яркости, она будет располагаться почти точно между Солнцем и Землей. Поэтому можно ожидать эффекта прямого рассеяния солнечных лучей. И в результате яркость пылевого хвоста должна увеличиться еще в 3-15 раз (на 1-3 зв. величины)».

Когда и где наблюдать комету?

Комета Леонарда видна на всей территории России, и искать её нужно в первой декаде декабря утром над восточной частью горизонта. Отличным ориентиром для поисков хвостатой гостьи будет звезда Арктур, около которой комета пройдёт 6 декабря.

Наилучшие условия для наблюдения кометы для средних широт сложатся вблизи ее подлета к Земле — до 12 декабря. В это время наблюдать комету Леонарда можно в вечерних сумерках, в течение часа-двух, сразу после захода Солнца и по утрам (с 5:00 или с 6:00 мск) и до восхода Солнца, погруженную в утренние сумерки. Луна не будет мешать наблюдениям кометы во время ее утренней видимости в середине декабря.

С середины декабря для наблюдателей Северного полушария видимость кометы Леонарда прекращается. Комета переместится на небесную сферу Южного полушария и условия для наблюдателей из Южного полушария улучшаются по мере увеличения элонгации (удаления) кометы. Там в южных регионах её можно попробовать увидеть даже до 20-25 декабря, но уже не на утреннем, а на вечернем небе. 25 декабря она будет пролетать на фоне созвездия Микроскоп. Проходя через созвездия Стрельца и Микроскопа, комета Леонарда завершит свою видимость в 2021 году 6-й звездной величиной в созвездии Южной Рыбы.

Появление на небе яркой кометы Леонарда в декабрьские предновогодние дни обещает стать ярким астрономическим событием 2021 года. После перигелия 3 января 2022 года, когда она подойдет близко к Солнцу, комета Леонарда покинет Солнечную систему навсегда.

Не упустите возможность увидеть ее своими глазами!

Источник: Московский планетарий

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