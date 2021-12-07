Круглый стол «Практики и проблемы участия негосударственных поставщиков в оказании бюджетных услуг в сфере физической культуры и спорта» состоялся на площадке Общественной палаты Российской Федерации

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 7 декабря, на площадке Общественной палаты Российской Федерации в онлайн-формате состоялся круглый стол «Практики и проблемы участия негосударственных поставщиков в оказании бюджетных услуг в сфере физической культуры и спорта». В рамках круглого стола были обсуждены результаты выполнения рекомендаций Общественной палаты Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта, разработанных по итогам первого специального доклада 2019 года «Участие некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере».

В мероприятии приняли участие 125 человек – помимо членов Общественной палаты Российской Федерации и общественных палат субъектов Российской Федерации, участниками стали представители Минспорта России и более 50 руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта, а также представители негосударственных организаций в сфере физической культуры и спорта, экспертного сообщества.

Сомодераторами круглого стола выступили член комиссии Общественной палаты Российской Федерации по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций Игорь Галл-Савальский и заместитель руководителя межведомственной рабочей группы по совершенствованию механизмов участия негосударственных организаций в развитии физической культуры и спорта Роман Ольховский.

С докладом о мерах Минспорта России по поддержке негосударственных организаций выступил начальник отдела взаимодействия с общественными организациями Департамента физической культуры и массового спорта Минспорта России Юрий Гуцу. В докладе была представлена информация о практике грантовой поддержки некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере физической культуры, массового спорта и спортивного резерва, а также о деятельности по включению физкультурно-оздоровительных услуг в перечень направлений деятельности, для которых применяются положения Федерального закона от 13.07.2020 №189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере».

Также в докладе было отмечено, что вопросами вовлечения негосударственных поставщиков в оказание бюджетных услуг занимается межведомственная рабочая группа по совершенствованию механизмов участия негосударственных организаций в развитии физической культуры и спорта. Межведомственная рабочая группа создана Министерством спорта в 2021 году в целях повышения роли негосударственных организаций сферы физической культуры и спорта в реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года, эффективной реализации мероприятий Комплекса мер по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2021 – 2024 годы, а также в целях координации и контроля реализации Плана мероприятий по исполнению рекомендаций Счетной палаты Российской Федерации по доступности физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг.

Также в рамках круглого стола были представлены доклады о региональном опыте поддержки негосударственных организаций и реализации механизма государственного (муниципального) социального заказа в сфере физической культуры и спорта, о практиках негосударственных организаций по оказанию услуг населению в сфере физической культуры и спорта.

Материалы круглого стола и предоставленная участниками информации о состоянии, успешных практиках и проблемах доступа негосударственных организаций к оказанию услуг в сфере физической культуры и спорта, оказываемых населению за бюджетные средства, будут использованы в ходе подготовки второго специального доклада Общественной палаты Российской Федерации «Участие негосударственных организаций в оказании бюджетных услуг в социальной сфере в 2020-2021 годы».

Пресс-служба Минспорта России

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