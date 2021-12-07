И. Святенко: Законодатели уделяют большое внимание обеспечению качества и безопасности медицинской деятельности

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в работе Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Медицина и качество – 2021».

Председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы приняла участие в XIV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Медицина и качество – 2021».

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Цель мероприятия − подведение итогов развития системы российского здравоохранения и постановка новых целей и задач на следующий год.

Обеспечение качества и безопасности медицинской деятельности является чрезвычайно важным направлением, одним из приоритетов национального масштаба в здравоохранении

«Обеспечение качества и безопасности медицинской деятельности является чрезвычайно важным направлением, одним из приоритетов национального масштаба в здравоохранении», — сказала Инна Святенко.

По ее словам, совместная работа законодателей и представителей медицинского сообщества, направленная на обеспечение качественной медицинской помощью граждан, позволила унифицировать требования к качеству и безопасности медицинской деятельности и сформировать единую систему для каждой медицинской организации, независимо от ее типа, уровня и формы собственности.

«Обеспечению качества и безопасности медицинской помощи уделяется большое внимание. Для осуществления этой цели требуется объединение усилий и опыта всех организаций, участвующих в охране здоровья граждан, включая государственные, ведомственные, общественные, а также пациентские организации», — подчеркнула Инна Святенко.

Председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко приняла участие в XIV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Медицина и качество – 2021»

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Председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко приняла участие в XIV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Медицина и качество – 2021»

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Председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко приняла участие в XIV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Медицина и качество – 2021»

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Председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко приняла участие в XIV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Медицина и качество – 2021»

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Председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко приняла участие в XIV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Медицина и качество – 2021»

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Председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко приняла участие в XIV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Медицина и качество – 2021»

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«Комитет Совета Федерации по социальной политике совместно с Министерством здравоохранения Российской Федерации и Росздравнадзором постоянно работает с органами управления здравоохранения субъектов РФ в целях смягчения социальных и экономических последствий пандемии. Когда все силы брошены на борьбу с новой коронавирусной инфекцией, не стоит забывать, что существуют и другие вызовы, требующие нашего внимания. Известно, что наибольшего успеха добиваются организации, использующие наиболее современные и эффективные инструменты и подходы к осуществлению медицинской деятельности, поэтому сегодня особенно важно обмениваться профессиональным опытом, изучать актуальные подходы к проблемам направленные на повышение качества оказания медицинской помощи, а также вместе бороться за сохранение здоровья каждого гражданина нашей страны», — отметила Инна Святенко.

Сенатор сообщила, что Комитет СФ по социальной политике, предваряя законотворческие решения, практикует широкое обсуждение отдельных тем с Экспертным советом по здравоохранению при Комитете, в составе которого представлены восемьдесят экспертов в самых разных областях медицины. «На этой площадке ведут профессиональный диалог и обмениваются мнениями научные разработчики, профильные специалисты и представители общественных организаций».

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