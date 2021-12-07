За 11 месяцев «Газпром» поставил в Грецию рекордный для этого периода объем газа

Source: Gazprom in Russian

Релиз

7 декабря 2021, 15:15

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Министра окружающей среды и энергетики Греции Костаса Скрекаса.

Стороны рассмотрели ход и перспективы сотрудничества в энергетической сфере. В частности, речь шла о поставках российского газа. Отмечено, что за 11 месяцев 2021 года «Газпром» экспортировал в Грецию свыше 3 млрд куб. м газа. Это исторически рекордный объем для данного периода и больше, чем за весь 2020 год.

Справка

В 2020 году «Газпром» поставил в Грецию 3 млрд куб. м газа.

Управление информации ПАО «Газпром»

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