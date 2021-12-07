Г. Карелова обратилась к участникам Форума «Медицина молодая»

Source: Russia – Council of the Federation

Современная медицина делает ставку на молодых, креативных и энергичных специалистов, на их научные исследования, подчеркнула вице-спикер СФ.

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области обратилась с видеопривествием к участникам Междисциплинарного форума «Медицина молодая».

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Вице-спикер СФ подчеркнула, что мероприятие «Медицина молодая» дает молодым исследователям уникальную возможность ознакомиться с передовыми достижениями и перенять опыт признанных деятелей науки. Форум также является частью большой программы Года науки и технологий, одна из приоритетных целей которого — привлечение в сферу исследований талантливой молодежи, особенно в области медицины, сказала сенатор.

Галина Карелова отметила, что государство уделяет особое внимание развитию кадрового потенциала страны: реализуются национальные проекты, создаются интеграционные научно-образовательные и научно-производственные структуры. Кроме того, на федеральном и региональном уровнях действуют меры финансовой, социальной и профессиональной поддержки молодых специалистов, прокомментировала сенатор.

Как заметила вице-спикер СФ, молодые люди получают все больше возможностей осваивать специальности будущего, в том числе в сфере ядерной медицины и биотехнологий.

«Мир изменился в условиях пандемии, также изменилась и медицина. Глобальные вызовы требуют современного подхода и инновационных инструментов для решения актуальных вопросов. Например, одним из таких инструментов стала телемедицина, которая устанавливает новый стандарт обслуживания, улучшая взаимодействие пациентов и поставщиков медицинских услуг. Она значительно упрощает доступ к персоналу клиник и специалистам, позволяя избегать мест, где присутствует высокий риск заражения, а также расширяет возможности поставщиков медицинских услуг по уходу за большим количеством пациентов без их личного присутствия в больнице», — отметила Галина Карелова.

Парламентарий пожелала участникам конструктивного диалога, плодотворной работы, новых открытий и реализации намеченных планов, подчеркнув, что современная медицина делает ставку на молодых, креативных и энергичных специалистов, а также на их научные исследования.

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