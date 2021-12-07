Source: Russia Federal Space

#РКС#ДЗЗ#Орбитальные группировки#Терра Тех#Милана Элердова07.12.2021 19:00

Геосервисы «Цифровой земли»: итоги и перспективы применения геотехнологий бизнесом и государством

Специалисты ТЕРРА ТЕХ, дочерняя компания холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), представили результаты реализации проекта «Цифровая Земля» в пилотных регионах Российской Федерации на IV заседании Межведомственной комиссии по использованию результатов космической деятельности (МВК РКД) в интересах социально-экономического развития Российской Федерации и ее регионов. По итогам экспериментальной отработки в 8 субъектах России суммарно было отработано 1552 кейса по объектам интереса общей площадью более 3 млн кв. км.

Комплекс отраслевых информационных сервисов «Цифровая Земля — Сервисы» разработан РКС и его дочерней компанией ТЕРРА ТЕХ по заказу Госкорпорации «Роскосмос» в ходе выполнения национальной программы «Цифровая экономика РФ». Цель проекта — обеспечение заказчиков государственных и региональных структур готовыми аналитическими продуктами и отчетами на основе данных космической съемки.

Заместитель директора Департамента навигационных космических систем (ГЛОНАСС) Госкорпорации «Роскосмос» Валерий Заичко: «На сегодняшний день у нас создано 7 геосервисов в рамках проекта „Цифровая Земля“, и к 2023 году они будут встроены в единую информационную систему „Цифровая Земля“. Уже в этом году мы хотим расширить перечень пилотных регионов, задача на 2022 год — увеличить количество регионов, апробирующих сервисы „Цифровой Земли“, до 15-20. Наша цель — не только провести тестирование использования сервисов, нам важно получить конкретные конструктивные предложения о внедрении ДЗЗ-сервисов в деятельность регионов, определить механизм и порядок использования сервисов региональными органами власти».

Представители ФГБУ «Рослесинфорг», которое проводит пилотную эксплуатацию комплекса «Цифровая Земля», рассказали о результатах взаимодействия с «Роскосмосом» и ТЕРРА ТЕХ по решению задач в сфере лесного хозяйства с использованием нейросетевых технологий «Цифровой Земли» и технологий автоматизированной потоковой обработки и передачи информации с российских спутников в геоинформационные системы Рослесинфорга.

Опытом интеграции «Цифровой Земли» с государственной информационной системой «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» (ТОР КНД) для выявления объектов незаконного строительства, нарушений параметров и темпов строительства поделились представители ФГАУ НИИ «Восход» (подведомственное учреждение Минцифры России).

Эксперты НИИАС (дочерняя компания РЖД) доложили о ходе реализации совместного с ТЕРРА ТЕХ проекта по созданию комплексной системы дистанционного мониторинга модернизации Восточного полигона. Технологии ДЗЗ (спутники и беспилотники) призваны обеспечить объективный контроль самой большой стройки страны — линейно-протяженных объектов железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

Сотрудничество ТЕРРА ТЕХ с Центром Морских Исследований МГУ им. М.В. Ломоносова дает возможность использовать данные ДЗЗ (в том числе радиолокационные) и геотехнологии для решения задач ледового и экологического мониторинга — выявления пленочных загрязнений в акваториях, наблюдения лежбищ морских млекопитающих.

В ходе работы секции «Использование РКД в интересах модернизации экономики РФ. Нормативно-правовая база в интересах повышения эффективности использования РКД» своим опытом применения ДЗЗ-геотехнологий также поделились и представители региональных органов исполнительной власти, которые подтвердили практическую ценность и высокий потенциал комплекса. Регулярно поступающие запросы субъектов РФ на подключение к «Цифровой Земле» сигнализируют о необходимости скорейшего ввода системы в эксплуатацию и дальнейшего расширения функционала комплекса геосервисов.

Генеральный директор ТЕРРА ТЕХ Милана Элердова: «Мы благодарим пилотные регионы, принимавшие самое заинтересованное участие в экспериментальной отработке возможностей „Цифровой Земли“, и выражаем признательность всем нашим партнерам за плодотворную кооперацию по внедрению передовых космических технологий и продуктивный обмен опытом. Благодаря вашей активности и плотному взаимодействию с нами цифровые геосервисы нацелены на решение именно тех задач, с которыми на регулярной основе работают федеральные и региональные министерства и ведомства. Отрадно видеть, как сегодня меняется отношение к ДЗЗ и геотехнологиям на всех уровнях, — от муниципального до общегосударственного».

В заседании Межведомственной комиссии, которое проходило в Москве 25-26 ноября 2021 года, приняли участие представители всех заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, регионов Российской Федерации, сотрудники аппаратов полномочных представителей Президента России в федеральных округах, а также предприятий ракетно-космической промышленности.

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