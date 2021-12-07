Вопросы газификации Краснодарского и Красноярского краев и других регионов обсудили в Совете Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

Ю. Федоров провел заседание Совета по вопросам газификации субъектов Российской Федерации при СФ.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Федоров ФедоровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Удмуртской Республики провел в формате видеоконференции заседание Совета по вопросам газификации субъектов Российской Федерации при СФ.

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Сенатор отметил, что проводится уже девятое заседание Совета по газификации при Совете Федерации, на которых рассмотрена ситуация в 21 регионе. «Решение пойти по каждому субъекту персонально было правильным: проблемы газификации, как показала практика, есть во многих регионах и они разнятся».

Сенатор предложил заслушать информацию компании «Газпром межрегионгаз» об исполнении решений Совета, принятых в прошлом и текущем годах. В частности, по Забайкальскому и Приморскому краям, Амурской, Костромской, Омской, Псковской, Смоленской областям.

«Значимым результатом нашей работы стало принятие изменений в Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации», которыми совершенствуется модель газификации, вводится новый субъект – единый оператор газоснабжения. Закон позволит выполнить поручение Президента в части бесплатного подведения газа до границ участка жилых домов, реализовать «дорожную карту» социально ориентированной системы газификации, в обсуждении которой наш Совет принял деятельное участие», — подчеркнул Юрий Федоров.

Говоря о ситуации в Краснодарском крае, сенатор отметил, что там растет количество обращений граждан, направленных в адрес Президента РФ, относительно вопросов газификации в крае. «Так, если в 2020 году было зарегистрировано 652 обращения, то на ноябрь 2021 года таких обращений уже 762. По информации региона, по отдельным территориям имеются риски невозможности подключения домовладений в связи с отсутствием пропускной способности ряда газораспределительных станций (ГРС). Поэтому необходимо решить вопросы по реконструкции и строительству ГРС края».

Заседание Совета по вопросам газификации субъектов РФ

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Юрий Федоров

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Владимир Джабаров

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Заседание Совета по вопросам газификации субъектов РФ

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Ленар Сафин

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Заседание Совета по вопросам газификации субъектов РФ

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Юрий Федоров

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Андрей Кислов

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Владимир Джабаров

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Заседание Совета по вопросам газификации субъектов РФ

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Заседание Совета по вопросам газификации субъектов РФ

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Юрий Федоров

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Заседание Совета по вопросам газификации субъектов РФ

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Заседание Совета по вопросам газификации субъектов РФ

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В Красноярском крае, по словам Юрия Федорова, газоснабжение осуществляется за счет сжиженного природного газа. Добываемый на территории природный и попутный газ обеспечивает собственные нужды Норильского промышленного района и Ванкорского месторождения. Строительство магистрального газопровода позволит не только довести газ до потребителя, но и улучшить экологическую обстановку на территории края.

Участники заседания обсудили вопросы газификации Краснодарского и Красноярского краев, Еврейской автономной области, а также исполнение решений Совета по газификации Забайкальского, Приморского краев, Амурской, Костромской, Омской, Псковской, Смоленской областей в части проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию объектов газоснабжения.

Рассмотрены итоги реализации перечня поручений Президента РФ в части внесения изменений в порядок формирования топливно-энергетических балансов, а также интеграции ТЭБов, региональных программ газификации и информации по работе с потребителями газа в государственные информационные системы. Также рассмотрено обращение Национальной ассоциации цветоводов о неприменении к цветоводческим предприятиям повышающих коэффициентов на оплату за потребленный природный газ сверх установленной нормы.

В обсуждении участвовали представители Министерства энергетики РФ, региональных органов государственной власти, компаний «Газпром» и «Газпром межрегионгаз».

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