Б. Жамсуев: Встречи с земляками в регионе дают новый импульс деятельности парламентариев

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор совершил рабочую поездку по району Забайкалья.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края Баир Жамсуев ЖамсуевБаир Баясхалановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края в ходе рабочей поездки по региону осмотрел объекты строительства и капитального ремонта на территории сельских поселений Могойтуйского района и провел встречи с сельчанами.

В поездке приняли участие заместитель председателя правительства Забайкальского края — руководитель администрации Агинского Бурятского округа Буянто Батомункуев, депутат Законодательного Собрания Забайкальского края Сокто Мажиев, глава Могойтуйского района Булат Нимбуев.

В селе Зугалай сенатор посетил производственные цеха потребительского кооператива, животноводческие стоянки, провел встречу с активом села.

«Зимовка, по словам сельчан, идет хорошо, в достатке заготовлены сено и корма. Все объекты социальной сферы работают в штатном режиме», — отметил Баир Жамсуев.

В сельском поселении Цаган-Ола сенатор проинспектировал ход ремонтных работ в зданиях социальной инфраструктуры.

Баир Жамсуев в ходе рабочей поездки по региону осмотрел объекты строительства и капитального ремонта на территории сельских поселений Могойтуйского района

1 из 7

Баир Жамсуев в ходе рабочей поездки по региону осмотрел объекты строительства и капитального ремонта на территории сельских поселений Могойтуйского района

2 из 7

Баир Жамсуев в ходе рабочей поездки по региону провел встречи с сельчанами

3 из 7

Баир Жамсуев в ходе рабочей поездки по региону осмотрел объекты строительства и капитального ремонта на территории сельских поселений Могойтуйского района

4 из 7

Баир Жамсуев в ходе рабочей поездки по региону осмотрел объекты строительства и капитального ремонта на территории сельских поселений Могойтуйского района

5 из 7

Баир Жамсуев

6 из 7

Баир Жамсуев в ходе рабочей поездки по региону провел встречи с сельчанами

7 из 7

По его словам, в селе идут работы по внешнему утеплению средней школы, закончен ремонт крыши Дома спорта, медицинские работники оказывают помощь землякам в новом здании ФАП, после капитального ремонта открыт сельский музей.

«Не каждое село может гордиться отдельным зданием музея. Теперь в его просторных комнатах расположились экспозиции, посвященные героям войны, трудовым достижениям, матерям — героиням. В спортивной школе собрана портретная галерея мастеров спорта – воспитанников местных тренеров по вольной борьбе, стрельбе из лука. Благодатная цаган-ольская земля вырастила более пятьдесят мастеров спорта, в том числе четырех мастеров спорта международного класса».

На встрече с активом села Баир Жамсуев рассказал о работе Совета Федерации, ответил на вопросы земляков.

«Настроение у людей хорошее. Как и везде идет борьба с COVID-19, в Зугалае вакцинированы восемьдесят процентов жителей, а в Цаган-Оле более шестидесяти. Такие встречи с земляками дают новый импульс в нашей деятельности», — отметил по итогам встреч сенатор.

MIL OSI