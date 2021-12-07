А. Шевченко и глава Якутии А. Николаев обсудили перспективы развития социально-экономического развития Республики

Source: Russia – Council of the Federation
Мы приложим все усилия, чтобы проводимые в СФ Дни Республики Саха стали мощным импульсом в решении наиболее значимых для региона вопросов, подчеркнул глава Комитета СФ.
В преддверии планируемых к проведению в весеннюю сессию 2022 года Дней Республики Саха (Якутия) в Совете Федерации председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области провел встречу с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым. НиколаевАйсен СергеевичГлава Республики Саха (Якутия)
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В ходе беседы обсуждались вопросы, которые планируется вынести на обсуждение в рамках проведения Дней субъекта в Совете Федерации. Среди вопросов – реализация крупных инфраструктурных проектов, таких как строительство круглогодичной автомобильной дороги «Иркутск-Мирный-Якутск-Магадан», строительство и реконструкция аэропортовых комплексов, а также темы развития коммунальной и социальной инфраструктуры.
Почти половина территории региона находится за Полярным кругом. Очевидно, что это весьма сильно сказывается на социально-экономическом развитии региона
Андрей Шевченко подчеркнул, что эти вопросы обусловлены объективными факторами. «Республика — самый большой по площади субъект Российской Федерации, но с одной из самых низких в стране плотностью населения. При этом почти половина территории региона находится за Полярным кругом. Очевидно, что это весьма сильно сказывается на социально-экономическом развитии региона», — отметил глава Комитета СФ.
Андрей Шевченко провел встречу с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым
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Андрей Шевченко провел встречу с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым
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Андрей Шевченко провел встречу с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым
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«Мы приложим все усилия для того, чтобы проводимые в Совете Федерации Дни Республики Саха (Якутия) стали мощным импульсом в решении наиболее значимых для региона вопросов», — заверил Андрей Шевченко.