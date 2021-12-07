А. Новьюхов: Югра и Ямал имеют целый ряд общих вопросов в сфере социально-экономического развития коренных народов

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел рабочую встречу с председателем Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа.

Член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Александр Новьюхов НовьюховАлександр Вячеславовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры провел рабочую встречу с председателем Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Сергеем Ямкиным.

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Обсуждены вопросы партнерского взаимодействия в рамках работы по совершенствованию регионального и федерального законодательства.

Александр Новьюхов рассказал о механизмах государственной поддержки граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, действующих на территории Югры.

Кроме этого, в ходе встречи были затронуты темы совершенствования законодательства в сфере промышленного и традиционного рыболовства, а также проведения Всемирного конгресса оленеводов в Ханты-Мансийске в 2022 году.

Александр Новьюхов провел рабочую встречу с председателем Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Сергеем Ямкиным

«Наши территории связаны не только географически. Югра и Ямал имеют целый ряд общих вопросов в сфере социально-экономического развития коренных народов. Мы дорожим устойчивыми партнерскими отношениями с северными соседями», — отметил Александр Новьюхов.

Участники мероприятия подчеркнули важность развития двусторонних отношений, договорились о консолидации усилий по решению отдельных вопросов.

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