А. Майоров: Нужны меры господдержки в отношении сельхозпроизводителей, выпускающих цветочную продукцию

Source: Russia – Council of the Federation

Глава Комитета СФ провел заседание рабочей группы по вопросам развития отрасли цветоводства.

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия в формате видеоконференции провел заседание рабочей группы по вопросам развития отрасли цветоводства. Мероприятие прошло в селе Недельное Калужской области.

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Сенатор подчеркнул, что в целях исполнения поручения Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга по активизации работы в части реализации механизмов развития отечественного цветоводства профильным Комитетом ведется работа по подготовке предложений по эффективному решению этой задачи.

При этом он отметил, что по информации, представляемой в Комитет на системной основе производителями цветочной продукции, продолжают развиваться кризисные явления в отрасли. К проблемам, возникшим до начала пандемии коронавирусной инфекции, добавились вопросы, связанные с проведением карантинных мероприятий. «В этой связи мы считаем необходимым выработать меры государственной поддержки в отношении сельскохозяйственных производителей, выпускающих цветочную продукцию», — сказал сенатор.

Алексей Майоров напомнил, что этот вопрос неоднократно рассматривался на парламентских мероприятиях, в то числе на выездном заседании Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в Краснодарском крае «О предварительных итогах реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 2021 году и задачах на 2022 год», проведенном в сентябре этого года под председательством первого заместителя Председателя Совета Федерации Андрея Яцкина. ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области

«По итогам обсуждения мы направили соответствующие рекомендации в адрес Правительства России и федеральных органов исполнительной власти. Ход их реализации был рассмотрен на расширенном заседании Комитета в ноябре. В настоящее время уже есть определенные результаты от проведенной работы», — подчеркнул парламентарий.

При этом сенатор проинформировал, что Федеральной таможенной службой России были реализованы меры таможенного контроля в отношении цветочной продукции, перемещаемой из третьих стран через Республику Беларусь в Российскую Федерацию белорусскими уполномоченными экономическими операторами. В результате этого с февраля 2021 года ввоз цветочной продукции из третьих стран через Республику Беларусь прекратился.

Сенатор обратил внимание, что одновременно увеличились объемы ввоза цветочной продукции через российский участок таможенной границы Евразийского экономического союза и декларирования цветочной продукции российским таможенным органам. В текущем году размер поступлений в федеральный бюджет таможенных платежей при декларировании цветочной продукции увеличился почти в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эти средства или их часть целесообразно направить на поддержку цветоводства, предложил он.

По словам Алексея Майорова, Министерством сельского хозяйства РФ обеспечены изменения в нормативные правовые акты, в результате которых цветоводы могут воспользоваться двумя мерами государственной поддержки – льготными краткосрочными кредитами на срок до 1 года включительно и льготными инвестиционными кредитами на строительство тепличных комплексов по выращиванию цветов сроком кредитования от 2 до 8 лет. «Однако не решен вопрос предоставления льготных кредитов действующим предприятиям на реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение тепличных комплексов по выращиванию цветов, кроме того сложная экономическая ситуация на этих предприятиях требует продления сроков указанных кредитов до 12 лет», — уточнил сенатор.

Как считает Алексей Майоров, необходимо рассмотреть возможность распространения на цветочную продукцию компенсирующей и стимулирующей субсидии Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, и рефинансирования действующих кредитов производителей цветочной продукции.

«Мы продолжаем работу с Минсельхозам России по решению задачи разработки и реализации механизмов развития отечественного цветоводства», — заверил глава Комитета СФ.

В мероприятии приняли участие сенаторы Российской Федерации, депутаты Государственной Думы, представители Министерства сельского хозяйства РФ, отечественных производств цветочной продукции, эксперты.

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