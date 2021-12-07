А. Майоров: Законодательство в сфере генно-инженерной деятельности требует актуализации с учетом достижений науки и технологий

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы приняли участие в заседании Президиума РАН.

Тема безопасного обращения с генетически модифицированными организмами находится в зоне особого внимания Совета Федерации. Председатель СФ Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга в ходе мероприятий обращала внимание на необходимость обеспечения контроля за ввозом ГМО и формирования четких контрольных механизмов в этой сфере. В настоящее время этот вопрос находится на контроле профильного Комитета СФ.

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Об этом проинформировал председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия на заседании Президиума Российской академии наук.

«Мы активно обсуждаем вопросы по доработке Федерального закона «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности» в рамках действующей межкомитетской рабочей группы и секции Экспертного совета», — проинформировал Алексей Майоров. «Законодательство в сфере генно-инженерной деятельности требует актуализации с учетом достижений науки и технологий», — добавил он.

Парламентарий указал, что Федеральный закон «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности» требует доработки. В связи со значительным увеличением во всем мире использования ГМО для различных целей, а также применением принципиально новых технологий геномного редактирования, существует насущная необходимость в пересмотре законодательной базы Российской Федерации в отношении ГМО и ГМО-продукции, подходов к оценке их безопасности, связанных с ними потенциальных рисков, добавил он.

«Новейшее аграрное законодательство уже вводит специальные механизмы контроля. Так, проект федерального закона «О семеноводстве», принятый Государственной Думой в первом 1 чтении в апреле текущего года, предусматривает введение генетических паспортов — документов, созданных на основе молекулярно-генетического анализа семян сорта или гибрида сельскохозяйственного растения», — отметил Алексей Майоров.

По его словам, необходима гармонизация законодательства Российской Федерации и Евразийского экономического союза для обеспечения безопасности продукции, полученной с применением генно-инженерно-модифицированных организмов, в частности, это касается продукции пищевой и перерабатывающей промышленности. «С одной стороны, у нас законодательно запрещены ввоз и использование для посева семян сельскохозяйственных и иных культур, выращивание и разведение растений и животных, генетическая программа которых была изменена с использованием методов генной инженерии. Исключение сделано только для научно-исследовательских работ, которые должны вестись исключительно на специально выделенных земельных участках. С другой стороны, в страну можно ввозить содержащие ГМО корма для животных, сельскохозяйственное сырье и пищевую продукцию с ее обязательной маркировкой в целях информирования потребителей», — рассказал глава Комитета СФ. «До недавнего времени, несмотря на все сложности, контроль за оборотом ГМО был в целом технически выполнимой задачей. Однако с развитием методов генетического редактирования появилась возможность вносить не маркируемые изменения, которые очень сложно обнаружить инструментально. Контроль за оборотом ГМО является очень дорогостоящим, сложным и наукоемким».

Алексей Майоров подчеркнул, что исторически основной областью применения методов генной инженерии было сельское хозяйство. Именно в этой области сформировались основные подходы правовой политики в области ГМО, ставшие определяющими для остальных сфер применения генной инженерии. С развитием научно-технического прогресса все более актуальным становится использование ГМО организмов в различных сферах производства и науки – не только в сельском хозяйстве, но и в медицине, фармацевтике, микробиологии, промышленности.

Сенатор также напомнил, что в ноябре нынешнего года на совещании у Президента РФ по вопросам развития генетических технологий рассматривались вопросы реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий до 2027 года. В частности, было обращено особое внимание на совершенствование законодательства в сфере генетики в целях создания инноваций в медицине, ветеринарии, селекции нужно обозначить четкие пределы допустимого использования генетических технологий с соблюдением этических норм. А использование генетической информации возможно только с соблюдением гарантий прав граждан, считает парламентарий. «Все решения в этой сфере должны быть максимально выверены», — убежден Алексей Майоров.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, председатель Комиссии по экономической политике Парламентского собрания Союза Беларуси и России Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области подчеркнул, что реализация проектов с применением генно-инженерных технологий находится на особом контроле Союзного государства и Парламентского Собрания Беларуси и России.

По его словам, исторически Российская Федерация и Республика Беларусь являются стратегическими партнерами в этой сфере. Одним из источников финансирования межгосударственных проектов являются программы Союзного государства. Так, за последние 10 лет были реализованы две программы Союзного государства с использованием генно-инженерных технологий.

«Во исполнение задач, поставленных Президентом РФ на совещании по вопросам развития генетических технологий в ноябре этого года, предлагаю активизировать совместную работу по совершенствованию правового регулирования геномных исследований и применения генетических технологий», — заявил сенатор.

«Законодательство в сфере применения генно-инженерных технологий должно создавать возможности для научных открытий, условия для реализации инноваций в медицине, ветеринарии, селекции. Вместе с тем, нужно чётко обозначить пределы допустимого использования таких технологий. Инициативы и конкретные рекомендации, выработанные в ходе сегодняшнего заседания, будут способствовать решению этой важной государственной задачи», — сказал Сергей Митин.

По итогам обсуждения Алексей Майоров сообщил, что Президиум РАН принял решение обратиться к Председателю Совета Федерации о законодательной поддержке безопасного использования генетических технологий.

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