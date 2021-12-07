А. Гибатдинов вручил ключи от автомобиля скорой помощи сотрудникам фельдшерско-акушерского пункта в селе Баклуши

Source: Russia – Council of the Federation

Средства на приобретение автомобиля были заложены в бюджете Ульяновской области в рамках исполнения наказов избирателей.

Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного орана государственной власти Ульяновской области Айрат Гибатдинов ГибатдиновАйрат Минерасиховичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ульяновской области вручил ключи от автомобиля скорой медицинской помощи сотрудникам фельдшерско-акушерского пункта в селе Баклуши Павловского района Ульяновской области.

Просьбу о приобретении нового автомобиля скорой помощи высказали местные жители на приеме у сенатора.

Прежний автомобиль скорой помощи часто ломался, поэтому было принято решение его заменить. Новый автомобиль будет обслуживать жителей трех сел, это более тысячи человек, и при необходимости доставлять пациентов в районную больницу, расстояние до которой — около восемнадцати километров.

Средства на приобретение автомобиля УАЗ были заложены в бюджете региона распоряжением губернатора Алексея Русских в рамках исполнения наказов избирателей.

Айрат Гибатдинов также вручил благодарственное письмо Совета Федерации Ильмире Фетхулленой, фельдшеру скорой медицинской помощи Павловской больницы имени заслуженного врача России А.И.Марьина за многолетний и добросовестный труд в системе здравоохранения и за большой вклад в борьбе с COVID-19.

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