Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Министерство обороны#ЦВО#Пилотируемая космонавтика#Союз МС-20#ЭП-2006.12.2021 20:25

ЦВО обеспечит безопасность запуска корабля «Союз МС-20»

Военнослужащие Центрального военного округа перебазировались в Казахстан для обеспечения безопасности пуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-20». Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой округа.

«Военнослужащие, специальная техника поисково-спасательной и парашютно-десантной службы (ПС и ПДС) и экипажи армейской авиации Центрального военного округа (ЦВО) перебазированы в Казахстан для обеспечения безопасности запуска космического корабля „Союз МС-20“ с туристами из Японии на борту», — говорится в сообщении.

Так, из Челябинской области передислоцированы более 150 военных специалистов-спасателей и медиков, а также экипажи вертолетов Ми-8, самолетов Ан-26 и Ан-12 и более 20 единиц наземной автомобильной техники, в том числе модернизированные поисково-эвакуационные машины ПЭМ-1 и ПЭМ-2 «Синяя птица». Во время полета ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-20» военные спасатели ЦВО будут нести оперативное дежурство на российских аэродромах в населенных пунктах Упрун, Горно-Алтайск, Кызыл, Екатеринбург и на территории Казахстана на аэродромах в Караганде, Байконуре, Жезказгане и Аркалыке.

Очередной пилотируемый запуск с космодрома Байконур намечен на 8 декабря 2021 года в 10:38 по московскому времени. В основной экипаж корабля входят: командир Александр Мисуркин (Роскосмос) и участники космического полета — президент корпорации «Старт Тудей» Юсаку Маэзава и его личный ассистент Йозо Хирано.

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