С. Михайлов: Законодатели нацелены на сохранение региональных исторических достопримечательностей

Source: Russia – Council of the Federation

Нерчинский краеведческий музей культурная и туристическая ценность, которую важно сохранить, отметил сенатор.

Член Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края Сергей Михайлов МихайловСергей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края поздравил с юбилеем старейший в Забайкалье Нерчинский краеведческий музей, которому исполнилось 135 лет.

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Сенатор подчеркнул особое значение музея как для Забайкальского края, так и для всей страны.

«Это не только наша историческая ценность, это культурная и туристическая достопримечательность, которую важно сохранить. Особенно это актуально для развития внутреннего туризма. Нерчинский музей — одна из жемчужин Забайкалья. В данном направлении работают и городская, и районная, и, конечно, краевая администрации», — отметил сенатор.

Сергей Михайлов добавил, что российские законодатели также нацелены на сохранение региональных исторических ценностей. В частности, на то, чтобы исторические здания восстанавливались, в них размещались музеи или туристические объекты.

«Это может способствовать развитию имиджа Забайкальского края, как одного из суровых, непростых, но замечательных территорий Российской Федерации», — сказал сенатор.

В рамках празднования юбилея Нерчинского краеведческого музея состоялась презентация музея семьи Колобовниковых, созданного общественниками города в рамках проекта «Склады культуры». За счет средств Фонда президентских грантов была восстановлена старинная торговая усадьба известных нерчинских купцов.

Также состоялось открытие новой выставки «Человек в природе. Природа в человеке» и экспозиции, посвященной богатой истории Нерчинского краеведческого музея.

Нерчинский краеведческий музей основан 16 (28) ноября 1886 года политическим ссыльным Алексеем Кузнецовым. Располагается в уникальном памятнике архитектуры федерального значения — дворце купца, коммерции советника, золотопромышленника и мецената Михаила Дмитриевича Бутина, с 2015 года он носит статус государственного учреждения культуры. Фонды музея насчитывают более 40 тысяч единиц хранения, отражающих историко-культурное и природное наследие Нерчинска и Забайкалья. Ежегодное число посетителей Нерчинского краеведческого музея в среднем составляет около 15 тысяч человек.

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