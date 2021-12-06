Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Индия06.12.2021 18:24

Россия и Индия подписали соглашение о сотрудничестве в космосе

В преддверии российско-индийского саммита на высшем уровне Госкорпорация «Роскосмос» и Индийская организация космических исследований от имени правительств России и Индии подписали Соглашение о сотрудничестве в космосе.

В соглашении прописаны меры по охране технологий в связи с сотрудничеством в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, а также в создании и эксплуатации средств выведения и наземной космической инфраструктуры.

Указанный документ создает нормативно-правовую основу, необходимую в том числе для перехода к практической реализации российско-индийского сотрудничества в области двигателестроения.

Соглашение о мерах по охране технологий регламентирует объем и порядок доступа к техническим данным и материальной части, связанным с совместными проектами на всех этапах из реализации, а также создает условия для осуществления российскими и индийскими представителями надлежащих функций по физической и правовой защите охраняемых изделий и технологий для эффективного контроля и обращения с ними.

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