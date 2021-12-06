Российско-индийские переговоры

Source: President of Russia – Kremlin

По окончании беседы в расширенном составе с участием членов делегаций переговоры продолжатся тет-а-тет в формате рабочего обеда.

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Начало российско-индийских переговоров

Н.Моди Моди НарендраПремьер-министр Индии (как переведено): Ваше превосходительство, мой дорогой друг, Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин!

Приветствую Вас в Дели для ежегодного двустороннего саммита. Я также приветствую всех членов делегации Российской Федерации.

Я знаю, что за последние практически два года это Ваш второй визит за рубеж. Это свидетельствует о Вашей личной приверженности нашим отношениям. Несмотря на все сложности, связанные с пандемией, Вы посещаете Индию – это говорит о Вашей любви к Индии.

Несмотря на сложности пандемии, нет никаких изменений в темпе развития наших двусторонних отношений между Индией и Россией. Наше особо привилегированное стратегическое партнёрство продолжает укрепляться.

В борьбе против COVID-19 сотрудничество между нашими странами было тесным, будь то испытание производства вакцин, гуманитарная помощь или помощь людям вернуться на свою родину в сложное время.

Ваше превосходительство, 2021 год является важным для двусторонних отношений по разным причинам: в этом году мы отмечаем 50-летие Договора о мире, дружбе, сотрудничестве между Индией и Советским Союзом 1971 года, два десятилетия нашего стратегического партнёрства. Поэтому мне очень приятно встретиться с Вами в этом особом году, потому что за всеми достижениями в наших двусторонних отношениях, в нашем стратегическом партнёрстве за последние 20 лет стоите именно Вы.

На протяжении последних нескольких десятилетий на мировой арене было много фундаментальных изменений, перемен, возникали разные геополитические формирования, однако среди всех этих изменений то, что осталось неизменным, – это российско-индийская дружба. Обе наши страны не только сотрудничают друг с другом, но и относятся к чувствительным [вопросам] друг к друга с особой заботой. Это, действительно, уникальная и основанная на доверии модель межгосударственной дружбы.

Ваше превосходительство, 2021 год является важным и для нашего стратегического партнёрства. Сегодня состоялась первая встреча глав внешнеполитических и оборонных ведомств в формате «два плюс два». Этим мы запустили ещё один новый механизм для укрепления практического сотрудничества.

Мы были в регулярном контакте по Афганистану и по ряду других вопросов. Наша межрегиональная сторона партнёрства, которая началась на Восточном экономическом форуме и на нашем с Вами саммите во Владивостоке, сейчас превращается в конкретное сотрудничество между российским Дальним Востоком и штатами Индии.

Также в экономической сфере мы принимаем долгосрочное видение для укрепления наших отношений. Мы поставили цель увеличивать взаимный товарооборот до 30 миллиардов долларов к 2025 году и увеличить взаимные инвестиции до 50 миллиардов долларов. Для достижения этих целей мы должны ориентировать наши бизнес-сообщества.

Заключённые сегодня соглашения в разных сферах также нам помогут расширять наше сотрудничество. Наше оборонное сотрудничество укрепляется посредством совместной разработки и совместного производства в рамках нашей программы Make in India – «Делай в Индии». Также расширяется сотрудничество в сфере космоса и в сфере гражданской ядерной энергетики.

Хочу поздравить Россию с получением статуса наблюдателя в Движении неприсоединения и также статуса партнёра по диалогу в рамках Ассоциации стран бассейна Индийского океана. Мы были рады поддерживать присутствие России на этих площадках.

У Индии и России схожая позиция по многим региональным и глобальным вопросам. Сегодня на нашей встрече у нас будет возможность обменяться мнениями по всем этим вопросам.

Ваше превосходительство, ещё раз добро пожаловать в Индию. Также хочу приветствовать всех членов российской делегации. Несмотря на ваш насыщенный график, вы нашли время посетить нас – это для нас очень важно. Я уверен, наши сегодняшние дискуссии будут весьма полезными для наших отношений.

Ещё раз добро пожаловать!

В.Путин: Уважаемый господин Премьер-министр, дорогой друг!

Мне очень приятно быть снова в дружественной стране, в Индии.

Мы проводим саммиты на высшем уровне регулярно, каждый год, поочерёдно – и в Индии, и в России. К сожалению, в прошлом году мы пропустили из-за пандемии, но всё равно наша очередь приезжать в Индию, и я благодарю Вас за приглашение.

Мы относимся к Индии как к великой державе с дружественным нам народом и с замечательной предысторией наших отношений. Отношения между нашими странами развиваются, устремлены в будущее.

Если в прошлом году, в 2020-м, у нас наблюдался спад товарооборота на 17 с лишним процентов, то за первые девять месяцев текущего года рост составил уже больше 38 процентов, и у нас, безусловно, есть все возможности достичь тех уровней товарооборота, о которых Вы сказали.

Это касается и инвестиционной деятельности. Сейчас 38 миллиардов примерно равно распределяются, чуть больше инвестиций с российской стороны. Но мы действительно сотрудничаем, работаем в очень важных, перспективных направлениях – это касается энергетики, это касается высоких технологий, включая космос. И уверен, что программы, о которых мы говорили, будут реализованы, в том числе и подготовка индийского космонавта.

Мы работаем в военно-технической области, причём так, как не работаем ни с одним нашим партнёром. Имею в виду, что мы вместе занимаемся разработками высокотехнологичной военной продукции и производством, в том числе в Индии.

У нас есть ещё очень важная повестка, которая, безусловно, представляет интерес как для Индии, так и для России: я имею в виду всё, что связано с заботой об окружающей среде. Мы думаем об этом, думаем о «зелёной» повестке, о нашей экономике, о её развитии, но, конечно, исходим из реалий, из потребностей наших экономик, из необходимости постоянно повышать уровень жизни наших граждан.

Мы продолжаем активно работать на международной арене, и, как Вы сказали, действительно наши позиции по очень многим вопросам совпадают. Нас, безусловно, беспокоит всё, что связано с терроризмом и борьбой с ним, так же как с наркотиками, с организованной преступностью.

В связи с этим, конечно, нас не может не беспокоить ситуация и то, как она развивается, в Афганистане. И наши коллеги здесь – министры иностранных дел, министры обороны, это первая встреча, наверное, в таком формате, – [это] говорит о том, что мы продолжаем развивать отношения и на международной арене, и в военной сфере, непосредственно в военной сфере.

Мы проводим совместные военные учения и на территории Индии, и на территории России. Мы благодарны Вам за внимание к этой составляющей нашей работы. Намерены и дальше работать по этому направлению.

Ещё раз большое спасибо Вам за приглашение.

MIL OSI