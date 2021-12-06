Российские теннисисты – обладатели Кубка Дэвиса

Source: Russia Ministry of Sport

5 декабря в Мадриде (Испания) завершился Кубок Дэвиса по теннису. В финале российские теннисисты встретились со сборной Хорватии.

В первом матче Андрей Рублев обыграл Борну Гойо со счетом 6:4, 7:6 (7:5), во втором Даниил Медведев нанес поражение Марину Чиличу – 7:6 (9:7), 6:2.

Помимо Даниила Медведева и Андрея Рублева российскую команду на Кубке Дэвиса представляли Аслан Карацев, Карен Хачанов, а также Евгений Донской и Роман Сафиуллин.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил теннисистов и главу Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева с победой на турнире.

«Огромные поздравления Шамилю Анвяровичу и его команде! Очень рад за отечественную школу тенниса. Мы ею гордимся! Уверен, что наши теннисисты продолжат радовать и дальше. Всех с победой!», – сказал Министр.

На пути к трофею россияне обыграли сборные Эквадора, Испании, Швеции и Германии. Это третья победа на турнире в истории российской сборной. Лучшими наши теннисисты также становились в 2002 и 2006 гг.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет российских теннисистов и их тренеров, а также Федерацию тенниса России с победой на Кубке Дэвиса и желает не останавливаться на достигнутом!

Пресс-служба Минспорта России

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