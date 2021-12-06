Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ДЗЗ#Орбитальные группировки#Правительство РФ06.12.2021 14:29

Роскосмос внес в правительство законопроект о ДЗЗ

В соответствии с Планом законопроектной деятельности Правительства РФ на 2021 год, утвержденным распоряжением Правительства РФ от 31 декабря 2020 года № 3683-р., Госкорпорацией «Роскосмос» разработан и внесен в Правительство проект федерального закона «О дистанционном зондировании Земли из космоса».

Основной идеей законопроекта является закрепление норм регулирования правоотношений в области дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из космоса в части планирования работы бортовой целевой аппаратуры космического аппарата ДЗЗ, приема, сбора, обработки, хранения и распространения данных ДЗЗ из космоса, создание правовых условий, обеспечивающих формирование и развитие отечественного рынка данных и тематических продуктов, создаваемых на их основе.

Законопроект также регулирует формулирование основных прав и обязанностей субъектов правоотношений, а также развитие международного сотрудничества в данной сфере деятельности.

Основной целью законопроекта является создание правовых условий для организации эффективного целевого применения космических систем и комплексов ДЗЗ из космоса в России как неотъемлемого условия обеспечения устойчивого развития РФ и ее регионов, обеспечения национальной безопасности, в том числе определение прав и обязанностей органов государственной власти, юридических и физических лиц.

Валерий Заичко, заместитель директора Департамента навигационных космических систем (ГЛОНАСС) Госкорпорации «Роскосмос»: «Законопроект является необходимым дополнением в системе законодательства РФ, регулирующего вопросы, относящиеся к сфере космической деятельности и использования ее результатов. Принятие законопроекта устранит пробелы в законодательстве в области космической деятельности по ДЗЗ из космоса, обеспечив единый подход к регулированию общественных отношений, возникающих в процессе этой деятельности».

Законопроект согласован со всеми заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, от Минэкономразвития получено заключение о регулирующем воздействии законопроекта, в также заключение Минюста на проект Федерального закона.

Принятие законопроекта позволит решить задачи по созданию единой законодательной основы для правового регулирования всех стадий целевого применения космических систем и комплексов дистанционного зондирования Земли гражданского назначения, в том числе вытекающих из международных обязательств Российской Федерации.

MIL OSI