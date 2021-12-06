Source: Russia Federal Space

#Гонец07.12.2021 02:20

Рабочие встречи «Гонца» на Дальнем Востоке России

Руководство Спутниковой системы «Гонец» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») в составе генерального директора Павла Черенкова, первого заместителя Олега Химочко, и.о. заместителя Натальи Фоминовой и и.о. заместителя по эксплуатации Анатолия Белика провело ряд рабочих встреч в Сахалинской области и Хабаровском крае.

В ходе переговоров с заместителем Председателя Правительства Сахалинской области В.В. Аленьковым были намечены точки взаимодействия по перспективным направлениям сотрудничества. Также были обсуждены перспективы роста предоставления услуг спутниковой связи в регионе, в том числе с использованием сервисов спутниковой системы «Гонец». Представители компании «Гонец» отметили, что администрация Сахалинской области нацелена на всестороннее внедрение цифровых решений с использованием перспективных систем связи и передачи данных.

В Хабаровске руководство «Гонцы» провело рабочую встречу с директором хабаровского филиала «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) С.И. Кузнецовым. Организации объединяет многолетнее сотрудничество в сфере размещения и обслуживания наземной инфраструктуры, используемой в том числе для управления и обслуживания спутниковых систем, находящихся в эксплуатации компании «Гонец». По итогам переговоров были определены пути дальнейшего взаимодействия и достигнуты договоренности о расширении сотрудничества в области инфраструктурных решений для связной отрасли.

Во время поездки на Дальний Восток руководство спутникового оператора посетило также филиалы Спутниковой системы «Гонец» в гг. Южно-Сахалинск и Хабаровск.

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