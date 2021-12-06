О. Хлякина: Регулярные приемы граждан способствуют оперативному решению вопросов, возникающих у жителей региона

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела прием граждан по личным вопросам.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Липецкой области Оксана Хлякина ХлякинаОксана Владимировнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Липецкой области в ходе рабочей поездки в регион провела личный прием граждан.

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Сенатор рассмотрела порядка восьми обращений, в том числе, коллективное обращение жителей г. Липецка по вопросу ремонта дорожного покрытия по ул. Краснознаменная.

Сенатор направила соответствующий запрос в Управление дорог и транспорта Липецкой области.

Один из жителей города обратился к сенатору с вопросом о реализации права на первоочередное предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства в Липецком районе.

«Уже подготовлены письма в профильные управления, чтобы разобраться и решить каждый поступивший вопрос», — сказала Оксана Хлякина.

«Жители приходят на прием с самыми разными вопросами, все из которых требуют грамотного анализа и быстрого решения. Регулярные приемы граждан способствуют оперативному решению вопросов, возникающих у жителей региона», — отметила сенатор.

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