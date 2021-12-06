Source: Russia Federal Space

#Центр Келдыша06.12.2021 11:42

Отработка технологии плазменного пиролиза метана

В рамках создания технологий плазменного пиролиза метана в Исследовательском центре имени М.В. Келдыша (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») проведены успешные испытания мощного электродугового плазмотрона переменного тока «Звезда» мощностью 1,4 МВт, работающего на метане, с получением газообразного водорода, продуктов пиролиза и углерода в осаждаемой твердой фазе.

Отличительной конструктивной особенностью является подача метана непосредственно в дуговые плазменные каналы плазмотрона, без использования дополнительного инертного или иного газа. Разрабатываемые технологии плазменного пиролиза нацелены на реализацию концепции «водородной энергетики» и снижения выбросов углекислого газа.

Центр Келдыша, выполняя научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, производит высокотехнологичную наукоемкую продукцию научно-технического характера в области ракетно-космической техники, а также продукцию социально-экономического назначения.

Основные направления научно-производственной деятельности:

Ракетно-космическое двигателестроение

Ракетно-космическая энергетика

Системы и элементы ракетно-космических комплексов

Нанотехнологии

Водородная энергетика

MIL OSI