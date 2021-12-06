Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 6 декабря, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин посетил Рязанскую область с рабочим визитом. В Рязани Министр осмотрел центр единоборств ГАУ РО «СШОР «Академия единоборств» и крытый каток ГАУ РО «СШ «Айсберг», провёл встречу с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым и спортивной общественностью региона.

«Мы успешно взаимодействуем с правительством Рязанской области по вопросам реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» и программы развития физической культуры и спорта в регионе. Объекты, которые мы сегодня посетили, популярны и пользуются спросом у родителей и их детей. Уверен, что в ближайшем будущем будет реализовано строительство футбольного манежа и бассейна. Министерство спорта готово оказывать региону содействие через федеральные проекты и механизмы государственно-частного партнёрства. Стратегия развития физической культуры и спорта до 2030 года реализуется в Рязанской области достаточно успешно, как по уровню вовлеченности населения в занятия спортом, так и по уровню доступности спортивных объектов», – отметил Олег Матыцин.

«Самое главное – создать такой климат, чтобы люди были здоровы, у них была возможность заниматься спортом. Мы стремимся не просто к 2030 году увеличить долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 70 процентов, а сформировать целую идеологию, когда человек хочет заниматься спортом и у него есть для этого возможности. То есть спорт должен стать нормой жизни», – подчеркнул Министр.

В ходе встречи Олег Матыцин и Николай Любимов подписали Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере физической культуры и спорта между Министерством спорта Российской Федерации и Правительством Рязанской области.

«Самый недавний проект, который мы смогли запустить совместно с Минспортом, – это строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в районах. Уверен, благодаря поддержке Минспорта России мы обязательно построим такие спорткомплексы в каждом райцентре, где пока нет подобных объектов. В следующем году запланировано начало возведения сразу трёх ФОКов. Благодаря нашей совместной работе всё больше жителей региона получат возможность приобщиться к здоровому образу жизни», – сказал губернатор.

Центр единоборств был введён в эксплуатацию в 2017 году в рамках Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы». На базе центра организована работа спортивной школы олимпийского резерва «Академия единоборств». В ней осуществляется подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Рязанской области и Российской Федерации по дзюдо, самбо, художественной гимнастике, тхэквондо, спортивной борьбе и боксу.

Крытый каток был введён в эксплуатацию в 2020 году в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». На базе ледового катка функционирует спортивная школа «Айсберг», где проводят подготовку спортивные сборные команды по хоккею и фигурному катанию.

Пресс-служба Минспорта России

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