Минспорт России выступил инициатором номинации «ProСпорт» в рамках премии «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей»

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 6 декабря, в ТАСС состоялась пресс-конференция в онлайн-формате, посвящённая запуску премии «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

В мероприятии приняли участие директор Департамента физической культуры и массового спорта Минспорта России Максим Уразов по видеосвязи, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев, генеральный директор Русской медиагруппы Любовь Маляревская и другие.

Премия «ТопБЛОГ» является частью одноимённого образовательного проекта, направленного на создание и развитие системы социальных лифтов в сфере новых медиа. Наставниками и экспертами конкурса «ТопБЛОГ» являются профессионалы в области продвижения и создания контента, психологи, блогеры-миллионники.

«Премия «ТопБЛОГ» – это уникальная награда для блогеров, которую вручают не за миллионы подписчиков, а за внимание блогеров к социально значимым вопросам. Символично, что в День российского студенчества, 25 января, мы узнаем имена победителей премии, тех, кто вдохновляет современную молодёжь и подталкивает к достижению самых амбициозных целей, – сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. – Эта премия родилась из одноимённого проекта платформы «Россия – страна возможностей», который появился в 2020 году. Его задача – рассказать всем желающим, как развивать личные аккаунты в социальных сетях и делать интересный и яркий контент. Участниками проекта стали почти 40 тысяч человек, а в финал вышли 170 блогеров. Финал конкурса пройдёт с 23 по 25 января 2022 года. На финале мы сможем оценить навыки и креативные возможности новоиспеченных блогеров в рамках решения кейсовых заданий от партнёров».

Министерство спорта Российской Федерации выступило инициатором специальной номинации «ProСпорт», цель которой – формирование интереса к занятиям спортом не только через средства массовой информации, но и через социальные сети. Важно, чтобы в спорте появлялись свои амбассадоры, которые будут популяризировать спорт и здоровый образ жизни. Номинантами премии смогут стать профессиональные спортсмены, спортивные журналисты и комментаторы, инструкторы, тренеры и болельщики.

В своем выступлении Максим Уразов поблагодарил организаторов мероприятия за создание отдельной номинации, посвящённой спорту. Он отметил: «Люди, увлекающиеся спортом и здоровым образом жизни, – это образец целеустремлённости и единства, в своих социальных сетях они транслируют важнейшие ценности – приверженность к здоровому и спортивному образу жизни. Чем больше будет активных пользователей социальных сетей, которые своим примером вдохновляют людей на занятия физкультурой и спортом, тем больше в России будет здоровых людей, для которых спорт – настоящая норма жизни. В рамках номинации «ProСпорт» премии «ТопБЛОГ» мы узнаем лучших спортивных блогеров и сможем отметить тех, кто создаёт интересные для людей материалы и публикации, популяризирующие занятия спортом и физической культурой».

Также в проекте определят лучших блогеров, создающих социально значимый контент в номинациях: «ProЭкология», «ProБизнес», «ProВоспитание», «ProЗдоровье», «ProУниверситет» и «ProДобро».

С 6 декабря 2021 года по 17 января 2022 года пройдёт этап номинирования, с 17 по 25 января эксперты проведут отбор участников премии. 25 января в рамках празднования Дня студенчества состоится торжественная церемония подведения итогов.

Чтобы номинировать любимого блогера нужно зайти на сайт topblog.rsv.ru и направить ссылку на его страницу. Следить за новостями премии можно в аккаунте @topblog_rsv в Инстаграм.

Автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечение личностной и профессиональной самореализации граждан, формирование эффективных социальных лифтов в России.

Пресс-служба Минспорта России

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