Л. Гумерова: Пандемия показала необходимость единых подходов к оказанию психологической помощи, ее правовому регулированию

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в Международном конгрессе «Психология – образованию».

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан приняла участие в Международном конгрессе «Психология – образованию».

Смотрите также

Конгресс проходит в рамках Года науки и технологий. Его организаторами выступили МГУ имени М.В. Ломоносова совместно с Психологическим институтом РАО и Российским педагогическим обществом при поддержке Европейской федерации психологических ассоциаций.

Лилия Гумерова отметила, что конгресс стал первым международным мероприятием в области психологии образования, которое организовано на площадке МГУ имени М.В. Ломоносова с момента начала пандемии коронавируса. «Ведущие российские и зарубежные ученые обсуждают актуальные вопросы, касающиеся, в том числе психологического сопровождения обучения и воспитания детей и молодежи с учетом новых вызовов. Необходимо проанализировать лучшие практики в этой сфере», — подчеркнула сенатор.

Лилия Гумерова обратила внимание, что наряду с учеными в работе конгресса принимают участие практикующие специалисты-психологи, ведущие эксперты. «Это позволит придать практическую направленность принимаемым решениям», — считает она.

Глава Комитета СФ отдельно указала на особенности психологических аспектов школьного и дошкольного воспитания и обучения в условиях цифровизации и противодействия новой коронавирусной инфекции. Среди ключевых проблем психологии образования она отметила повышение профессиональной компетенции учителей, организацию психологической службы в школах, обеспечение психологической безопасности в образовательной среде, благополучие ребенка в условиях цифровизации и др.

Лилия Гумерова отдельно остановилась на вопросах подготовки высококвалифицированных специалистов-психологов во всех регионах страны, а также психологического просвещения родителей. «Считаем крайне важным для будущих педагогов, психологов, молодых учителей иметь необходимые компетенции для эффективного реагирования на современные вызовы. Без этого невозможно усилить воспитательную функцию школы», — пояснила парламентарий.

Кроме того, Лилия Гумерова отметила вклад МГУ им. М.В. Ломоносова, особенно факультета психологии, в разработку Концепции информационной безопасности детей и подростков, Концепции развития психологической службы в системе образования РФ на период до 2025 года. Она отметила необходимость анализа опыта психологической деятельности, ее законодательного регулирования, включая психологическую помощь населению. «Пандемия показала необходимость единых подходов к оказанию психологической помощи, ее правового регулирования. Необходимо выстроить эту востребованную жизнью деятельность, консолидировать усилия государства и общества, законодателей в этом вопросе».

Лилия Гумерова сообщила о работе над законопроектом, который закрепляет требования к специалистам, оказывающим психологическую помощь, определяет критерии качества оказания этой помощи, предусматривает защиту граждан от мошенников, предлагающих психологические услуги в цифровой среде.

Говоря об уроках пандемии для системы отечественного образования, Лилия Гумерова указала на умение действовать в ситуации неопределенности и стресса, поиск эффективных методов оказания психологической помощи и методической поддержки онлайн, а также активное психологическое сопровождение педагогов, родителей в период пандемии по вопросам организации образовательного процесса.

MIL OSI