Е. Писарева: Женщины выходят на передовые позиции во всех сферах деятельности

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в Межрегиональном форуме сельских женщин в Великом Новгороде.

Член Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области Елена Писарева ПисареваЕлена Владимировнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области приняла участие в Межрегиональном форуме сельских женщин, состоявшемся в Великом Новгороде.

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Мероприятие было организовано по инициативе региональной общественной организации «Движение сельских женщин» при поддержке министерства сельского хозяйства Новгородской области.

«Женщины выходят на передовые позиции во многих сферах. Способствуют этому такие мероприятия, как наш форум. Кто‑то может найти для себя здесь интересные и полезные сельские проекты, уже созданные женщинами. Кто‑то узнает о новых направлениях, которые дадут импульс реализации бизнес-планов. Это может быть учеба, профессиональные курсы, конкурсные проекты грантовой поддержки, вопросы воспитания и обучения детей на селе», – сказала Елена Писарева, обращаясь с приветственным словом к участницам форума.

Сенатор также рассказала о планах по создании на базе Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого общественного объединения «Союз женщин-ученых НовГУ».

Елена Писарева приняла участие в Межрегиональном форуме сельских женщин в Великом Новгороде

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Елена Писарева приняла участие в Межрегиональном форуме сельских женщин в Великом Новгороде

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Елена Писарева приняла участие в Межрегиональном форуме сельских женщин в Великом Новгороде

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Елена Писарева приняла участие в Межрегиональном форуме сельских женщин в Великом Новгороде

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«В российской науке пока еще не так много женщин, как хотелось бы. Ни для кого не секрет, что на женщин помимо профессии ложится огромная нагрузка: материнство, забота о пожилых родственниках, домашнее хозяйство. При этом женщины обладают огромным научным потенциалом», – заявила сенатор.

В рамках форума обсуждались вопросы дополнительного образования для женщин, работающих на селе, а также мероприятия, способствующие развитию женского предпринимательства в сельскохозяйственной сфере. О собственном опыте запуска производства на селе рассказали участницам главы крестьянских фермерских хозяйств. В формате видеоконференцсвязи в мероприятии приняли участие жительницы Санкт-Петербурга, Ярославской области, Республики Мэрий Эл.

В рамках форума активным новгородским общественницам были вручены грамоты Новгородской областной Думы и Союза женщин России.

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