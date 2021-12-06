Е. Алтабаева: Цифровая трансформация требует непрерывного образовательного процесса

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в Международной научно-практической конференции «О перспективах исследований в сфере наук об образовании».

Заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя в режиме видеосвязи приняла участие в Международной научно-практической конференции «О перспективах исследований в сфере наук об образовании». Мероприятие проходит в Российской академии образования в рамках Года науки и технологий в РФ.

Смотрите также

Сенатор приветствовала участников конференции от имени профильного Комитета СФ.

«Значимость проведения фундаментальных и поисковых научных исследований в сфере образования неоднократно обсуждалась в рамках работы возглавляемого Председателем Совета Федерации Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, а также в рамках работы представителей верхней палаты парламента в Координационном совете при Правительстве РФ по проведению в Российской Федерации Десятилетия детства», — отметила Екатерина Алтабаева.

По ее мнению, важным шагом усиления научной составляющей отечественной системы образования является включение в раздел «Наука и образование» программы фундаментальных научных исследований на 2021 – 2030 годы ряда приоритетных направлений.

Среди них сенатор обозначила психолого-педагогическое сопровождение развивающей и безопасной образовательной среды, новые подходы к обновлению содержания и методов педагогической деятельности, научное обоснование современных стратегий и прогнозирование тенденций развития образования, научные основы развития системы образования детей с ограниченными возможностями здоровья, минимизацию рисков развития образования в РФ в условиях использования цифровых технологий.

«Непрерывное совершенствование образовательного процесса в условиях цифровой трансформации – первостепенная задача, для решения которой необходимо сотрудничать, обмениваться опытом и результатами передовых достижений на всех уровнях», — считает парламентарий.

В работе Международной научно-практической конференции «О перспективах исследований в сфере наук об образовании» принимают участие представители органов управления образованием, видные российские и зарубежные ученые, руководители и педагоги образовательных организаций, представители профессионального педагогического сообщества. Цель конференции – развитие междисциплинарного, межрегионального и международного сотрудничества в сфере наук об образовании, обмен знаниями о результатах передовых научных достижений и опытом практических решений в продвижении научных разработок в рамках развития систем образования.

MIL OSI