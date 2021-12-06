А. Шевченко: Требуется пересмотр основных законодательных и управленческих подходов к проблемам государственного жилищного обеспечения граждан

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы и эксперты обсудили вопрос о едином операторе государственных жилищных программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области провел совещание на тему «Вопросы определения единого оператора мероприятий государственных программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан».

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Сенатор отметил, что задача по жилищному обеспечению граждан, перед которыми имеются государственные обязательства, решается с помощью различных инструментов и механизмов. «В настоящее время успешно работает программа расселения аварийного жилищного фонда, применяются такие инструменты, как предоставление жилищных сертификатов и социальных выплат, софинансирование региональных мероприятий посредством выделения субвенций и субсидий из федерального бюджета на приобретение жилья для граждан», – пояснил Андрей Шевченко.

В ряде случаев, по словам законодателя, можно говорить об эффективности принятых мер. Так, в целях обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны государство предприняло беспрецедентные меры, что позволило в год 75-летия Победы улучшить жилищные условия более чем двумстам ветеранам войны.

Вместе с тем, указал сенатор, тревогу вызывает ситуация, складывающаяся с жилищным обеспечением детей-сирот, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, а также граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

Как отметил Андрей Шевченко, отдельной актуальной проблемой является жилищное обеспечение малоимущих граждан. По некоторым данным, на жилищном учете в органах местного самоуправления сегодня состоит более двух миллионов малоимущих граждан. При этом очередь фактически не сокращается, а сроки ожидания жилья могут достигать 20 лет.

«Решения требует вопрос обеспечения жильем реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, а также бывших несовершеннолетних узников фашистских концентрационных лагерей и гетто», — подчеркнул он.

Сегодня назрела необходимость пересмотра основных законодательных и управленческих подходов к проблемам государственного жилищного обеспечения граждан

Остро стоит вопрос переселения граждан из непригодных для проживания строений, созданных в периоды промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, строительства Байкало-Амурской магистрали. «Этой теме Совет Федерации уделяет особое внимание», — отметил сенатор.

Парламентарий подчеркнул, что проблема жилищного обеспечения остается одной из самых острых социальных проблем. «Сегодня назрела необходимость пересмотра основных законодательных и управленческих подходов к проблемам государственного жилищного обеспечения граждан», — считает он.

Совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике МСУ и делам Севера

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Андрей Шевченко

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Совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике МСУ и делам Севера

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Дмитрий Кузьмин

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Совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике МСУ и делам Севера

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Владимир Городецкий

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Совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике МСУ и делам Севера

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Андрей Шевченко

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Совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике МСУ и делам Севера

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«Решение задачи по унификации законодательных актов и предоставлению необходимого объема финансирования этих мероприятий возможно только на основании полных и верифицированных данных по объему накопленных и прогнозируемых федеральных, региональных и муниципальных обязательств по жилищному обеспечению граждан», — уверен парламентарий.

В ходе заседания были заслушаны позиции различных ведомств по вопросу унификации нормативно-правовой базы в этой сфере и определения единого оператора жилищных программ, рассмотрен вопрос о формировании системы единого персонифицированного учета граждан, имеющих право на предоставление как государственной, так и муниципальной жилищной поддержки.

Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Юрий Гордеев проинформировал о работе ведомства по созданию единого реестра граждан, перед которыми имеются федеральные жилищные обязательства. «С 2023 года планируется создание единой цифровой платформы по учету граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий», — проинформировал Юрий Гордеев.

В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Владимир Городецкий, ГородецкийВладимир Филипповичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новосибирской области заместитель председателя этого Комитета Дмитрий Кузьмин, КузьминДмитрий Геннадьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кемеровской области – Кузбасса депутат Государственной Думы Светлана Разворотнева, аудитор Счетной палаты РФ Наталья Трунова, представители профильных министерств и ведомств, государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, акционерного общества «ДОМ.РФ», президент Фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева.

«Работа в этом направлении будет продолжена в период весенней сессии 2021 года», — проинформировал участников Андрей Шевченко.

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