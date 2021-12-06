А. Новьюхов: Продолжается формирование списка лиц, относящихся к коренным малочисленным народам

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании Совета по вопросам коренных малочисленных народов Севера и Сибири.

Член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Александр Новьюхов НовьюховАлександр Вячеславовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принял участие в заседании Совета по вопросам коренных малочисленных народов Севера и Сибири при полномочном представителе Президента РФ в Уральском Федеральном округе.

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Обсужден вопрос формирования списка лиц (реестра), относящихся к коренным малочисленным народам в рамках реализации постановления Правительства РФ от 23 сентября 2020 года.

Александр Новьюхов отметил, что в настоящее время Федеральным агентством по делам национальностей продолжается формирование списка лиц, относящихся к коренным малочисленным народам.

Сенатор проинформировал участников заседания о том, как работа по формированию списка лиц организована на территории автономного округа.

По словам законодателя, во все муниципальные образования направлены информационные и методические материалы, содержащие алгоритм заполнения заявления, подготовки документов. Консультации оказываются волонтерами, общественными организациями коренных народов, депутатами.

Александр Новьюхов принял участие в заседании Совета по вопросам коренных малочисленных народов Севера и Сибири при полномочном представителе Президента РФ в Уральском Федеральном округе

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Александр Новьюхов принял участие в заседании Совета по вопросам коренных малочисленных народов Севера и Сибири при полномочном представителе Президента РФ в Уральском Федеральном округе

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Александр Новьюхов принял участие в заседании Совета по вопросам коренных малочисленных народов Севера и Сибири при полномочном представителе Президента РФ в Уральском Федеральном округе

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«Актуальная информация размещена на официальных сайтах органов местного самоуправления, в средствах массовой информации, социальных сетях. Кроме этого, в работу включились многофункциональные центры. Подать документы стало значительно проще», — подчеркнул Александр Новьюхов.

Участники встречи внесли ряд предложений, направленных на совершенствование дальнейшей работы по формированию списка лиц.

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