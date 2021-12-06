А. Кутепов подготовил законопроект по предотвращению аварийных ситуаций, связанных с использованием газа в быту

Source: Russia – Council of the Federation

Документ направлен в Правительство РФ для получения отзыва.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга подготовил законопроект в части обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

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Предлагается внести соответствующие изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Проект федерального закона разработан в целях дальнейшего совершенствования нормативно-правового регулирования выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, техническому диагностированию, проверке состояния, очистке и ремонту дымовых и вентиляционных каналов.

Актуальность законопроекта обусловлена возникновением аварийных ситуаций, связанных с использованием газа в быту

Сенатор пояснил, что актуальность законопроекта обусловлена возникновением аварийных ситуаций, связанных с использованием газа в быту. Их основной причиной следует считать неудовлетворительное техническое состояние газового оборудования, дымовых и вентиляционных каналов жилых зданий.

Законопроект разработан по итогам заседания Совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совете Федерации.

По словам Андрея Кутепова, в настоящее время отсутствует надлежащий контроль деятельности специализированных организаций в этой сфере со стороны надзорных органов. Появилось большое количество организаций, результаты деятельности которых не только не отвечают требованиям правил безопасности, но и увеличивают угрозу возникновения аварий, а существующие санкции не выполняют своей превентивной функции.

Предлагается внести комплексные изменения в статью 9.23 КоАП РФ, направленные на решение выявленных проблем. В частности, установить ответственность за нарушение требований к качеству, сроку, периодичности выполнения работ по проверке состояния и функционирования, очистке и ремонту дымовых и вентиляционных каналов.

Предлагается установить ответственность за выполнение работ по техническому обслуживанию, ремонту и диагностированию лицом, не соответствующим требованиям, предъявляемым к специализированной организации.

Сенатор предлагает ввести ответственность за исполнение договора о техническом обслуживании и ремонте специализированной организацией в отсутствие соглашения об осуществлении аварийно-диспетчерского обеспечения, заключенного с газораспределительной организацией, имеющей обязанность по транспортировке газа до многоквартирного дома, за непредставление поставщику газа информации об изменениях в составе газоиспользующего оборудования.

Также предложено установить ответственность за отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ по техническому обслуживанию, ремонту, диагностированию или проверке оборудования в случае уведомления о выполнении таких работ в установленном порядке, а также работ по устранению аварий, утечек газа и иных чрезвычайных ситуаций, возникающих при пользовании газом.

Документ направлен в Правительство для получения отзыва.

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