Азат Кадыров проинспектировал ход строительных работ Ледового дворца спорта в Новосибирске

Source: Russia Ministry of Sport

5 декабря в ходе рабочего визита в Новосибирск первый заместитель Министра спорта Российской Федерации Азат Кадыров осмотрел строительную площадку нового Ледового дворца спорта и провёл выездное совещание совместно с губернатором региона Андреем Травниковым и представителями Федерации хоккея России.

Ледовый дворец спорта возводится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

В настоящее время строители монтируют наружные площадки, на которых будет размещаться основное холодильное оборудование. В октябре на объекте началось обустройство ледового корта тренировочной арены размером 60х30 м, на сегодняшний день поле готово для заливки льда. На очереди – большая арена. Для основания ледовых кортов используется оборудование российского производства, которое соответствует всем стандартам качества и экологической безопасности.

На основной арене продолжается остекление витражных систем, монтаж металлических конструкции фасада, идёт установка систем теплоснабжения на малых аренах, а также заливка монолитных гребенок и лестниц, установка оборудования индивидуального теплового пункта. Строители оборудуют ходовые мосты в верхней части купола здания, они необходимы для обслуживания технологического оборудования, в том числе светового, звукового и видеокуба.

Шестиэтажный комплекс Ледового дворца спорта высотой 38,2 м и общей площадью 55 тыс. кв. м предусматривает основную арену на 10,5 тысяч зрителей и тренировочную арену с трибунами на 200 зрителей. Также здесь будет спортивный и тренажёрный залы, спортивные раздевалки для команд, офисы делегаций и необходимые вспомогательные помещения.

Планируется использование ледовой арены в качестве основного домашнего стадиона хоккейного клуба «Сибирь».

Фото: Правительство Новосибирской области

Пресс-служба Минспорта России

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