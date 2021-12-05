Церемония вручения премии #МыВместе

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Добрый день, дорогие друзья!

Очень рад вас всех приветствовать и с удовольствием поздравляю вас с Днём волонтёра.

Этот праздник отмечается в нашей стране уже в пятый раз, и, конечно, он свидетельствует о том, что ваша деятельность, ваша работа на благо общества, конкретных людей – она высоко оценивается в нашей стране. Нам очень нужны искренние, неравнодушные люди, которые по зову сердца приходят на помощь другим, включаются в решение значимых проблем, добиваются конкретных результатов для общего блага и, что важно, для столь необходимой, порой незаменимой поддержки конкретных людей, конкретного человека, конкретных семей.

Мы знаем, какую действительно огромную, большую нагрузку, ответственность взяли на себя волонтёры в условиях пандемии, сколько сил, душевного тепла вложили в преодоление общей беды. Рисковали собой, своим здоровьем и жизнью.

Хочу вновь поблагодарить всех, кто проявил такую солидарность, кто в этот непростой период не остался в стороне, равнодушным, реализует собственные инициативы, участвует в общегосударственной, большой общероссийской акции #МыВместе – а к ней подключились и некоммерческие организации, и предприниматели, общественные организации, партии и наша ведущая политическая сила – «Единая Россия». Кто помогал и помогает медикам, работающим в больницах и «красных зонах», пожилым людям – всем, кому нужна ваша поддержка.

Ваш труд благороден по своей сути, всегда нужен, востребован, а ваш пример, безусловно, вдохновляет и побуждает к подобным действиям сотни тысяч, миллионы других наших граждан.

С каждым годом волонтёрское движение становится всё более мощной силой. Считаю правильным, что и ваш форум, который традиционно приурочен ко Дню добровольца, и конкурс лучших волонтёрских проектов, на который подано более 25 тысяч заявок в этом году, тоже теперь носят имя #МыВместе.

Эти слова наполнены жизненным, деятельным смыслом, пониманием того, как важно ваше единство, что объединение усилий во имя людей, нашей страны всегда приносит пользу и помогает добиваться высоких результатов в любой сфере.

В основе волонтёрской работы лежат идеи созидания, гуманизма, взаимопомощи – то, что близко и понятно каждому человеку. Это универсальные ценности, способные стирать искусственные барьеры, границы, а порой даже и разногласия.

Благодаря им форум приобрёл уже действительно международный формат, значение: собрал вместе волонтёров не только из всех регионов нашей огромной страны, Российской Федерации, но и представителей более чем из 40 стран мира. С этого года международной – причём по вашей инициативе – стала и премия #МыВместе: она теперь присуждается в том числе добровольцам из-за рубежа, их проектам. Я рад сегодня приветствовать наших гостей из Индии, Словении, Мексики, из других государств.

Такое партнёрство, взаимодействие, безусловно, служит достижению общих целей, помогает найти наилучшие, самые эффективные способы решения вопросов как локального, так и глобального характера, которые волнуют людей.

Повторю: милосердие, сострадание, стремление прийти на помощь тем, кому трудно, – это те ценности, которые не знают границ, хочу ещё раз это подчеркнуть. Они объединяют людей, причём живущих далеко друг от друга – в разных странах, на разных континентах.

Волонтёры всегда очень остро чувствуют, что называется, нерв происходящих событий, идут туда, где иногда опасно и где всегда нелегко, где ситуация порой в прямом смысле слова является чрезвычайной: в этом году, например, у нас в стране, на юге России, где люди столкнулись с тяжёлыми последствиями наводнений, или в Сибири, когда мы боролись с лесными пожарами.

Это личное, глубокое понимание проблем, «болевых точек» всё чаще выводит добровольческие инициативы на новый уровень – уровень принятия системных, государственных решений. И конечно, я, безусловно, поддержу все ваши начинания, в том числе и работу в органах государственной власти по поддержке волонтёрского движения. В том числе это касается страхования добровольцев.

Знаю, что и сейчас, в рамках форума, вы продолжаете помогать тем, кто нуждается в поддержке, что по сути это форум реальных дел, хороших, добрых проектов, в том числе к предстоящим новогодним праздникам.

Это особенно нужно, скажем, детям, ребятишкам из детских домов. Тем, кто лежит в больницах и не может встретить Новый год в кругу семьи, своих близких. Они нуждаются в домашнем тепле, в душевной, именно душевной поддержке. И конечно, кроме таких, как вы, оказать такую помощь и поддержку не может никто.

Со своей стороны, с удовольствием и уже по традиции приму участие в такой замечательной акции, как «Ёлка желаний» – вместе с вами.

Дорогие друзья!

Сегодня от всей души хочу поздравить лауреатов премии #МыВместе.

Также могу сообщить вам, что подписан Указ о награждении медалью Луки Крымского волонтёров-медиков, участников всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, которые за свою самоотверженную работу в период пандемии вошли в число финалистов в номинации «Волонтёр года».

А победителем в этой номинации стал Павел Бережанский, врач-педиатр. Он создал целую службу консультирования и поддержки родителей.

Павел Вячеславович, искренне Вас поздравляю.

Продолжение следует.

MIL OSI