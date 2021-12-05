Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Байконур#Пилотируемая космонавтика#Союз МС-20#ЭП-2005.12.2021 07:52

Туристический «Союз» на старте

На космодроме Байконур продолжаются работы по подготовке к запуску пилотируемого корабля «Союз МС-20». Этим утром, 5 декабря 2021 года, состоялся вывоз ракеты-носителя «Союз-2.1а» на стартовый комплекс площадки № 31. Специалисты Роскосмоса работают по графику первого стартового дня.

Транспортировка ракеты из монтажно-испытательного корпуса, где проходила общая сборка, традиционно началась в 05:30 по московскому времени (в 07:30 по местному). За вывозом наблюдал дублирующий экипаж в составе космонавта Роскосмоса Александра Скворцова и участника космического полета Щун Огисо. В условиях ограничительных мер, действующих на космодроме Байконур, традиция дублёров была соблюдена.

После установки ракеты-носителя в вертикальное положение и сведения колонн обслуживания совместный расчет космодрома Байконур приступил к работам по графику первого стартового дня. После стыковки коммуникаций носителя с наземным оборудованием будут проведены автономные испытания систем и агрегатов корабля, ракеты-носителя и стартового комплекса, после чего — доклад по результатам сегодняшних испытаний.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-20» запланирован на 8 декабря 2021 года в 10:38 мск. В состав основного экипажа входят: командир Александр Мисуркин (Роскосмос) и участники космического полета — президент корпорации «Старт Тудей» Юсаку Маэзава и его личный ассистент Йозо Хирано. Их дублеры — космонавт Роскосмоса Александр Скворцов и Щун Огисо.

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Ракета-носитель «Союз-2.1а» — трехступенчатая ракета среднего класса, являющаяся модифицированным вариантом (этап модернизации — 1а) ракеты-носителя «Союза-У». Предназначена для обеспечения запусков космических аппаратов военного, народнохозяйственного и социального назначения.

Ракета-носитель была разработана и изготавливается в Ракетно-космическом центре «Прогресс» (г. Самара, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»). Она оснащена новой цифровой системой управления, единой для всех трёх ступеней, а также новой цифровой радиотелеметрической системой измерения. Установка на ракете-носителе «Союз-2» цифровой системы управления повысила точность выведения, устойчивость и управляемость ракеты-носителя, позволила использовать крупногабаритные обтекатели.

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