Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Гвианский космический центр#Космодромы#Galileo05.12.2021 03:30

С космодрома в Гвиане стартовала ракета-носитель «Союз-СТ»

В воскресенье, 5 декабря 2021 года, в 03:19:20 по московскому времени совместные расчеты российских и европейских специалистов выполнили пуск ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» с разгонным блоком «Фрегат» и навигационными космическими аппаратами Galileo FOC. Для 2021 года этот старт стал 21-м пуском российских космических ракет и первым с Гвианского космического центра.

Через 9 минут после старта головной блок в составе разгонного блока и двух аппаратов в штатном режиме отделился от третьей ступени носителя. Разгонный блок «Фрегат» приступил к выполнению своего полетного задания.

Госкорпорация «Роскосмос» отвечает за выполнение программы «„Союз“ в Гвианском космическом центре», которая в 2021 году отметила свой десятилетний юбилей, с российской стороны и координирует работы с отечественными предприятиями ракетно-космической отрасли, задействованными в программе. Головным контрактным интегратором предприятий российской кооперации в данном проекте выступает компания «Главкосмос» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), обеспечивая взаимодействие с Arianespace.

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Ракета-носитель «Союз-СТ» разработана в Ракетно-космическом центре «Прогресс» (г. Самара, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») на базе ракеты «Союз-2». Она предназначена для обеспечения запусков космических аппаратов с космодрома Гвианского космического центра (Французская Гвиана). Данная ракета адаптирована к требованиям ГКЦ в части безопасности, системы телеизмерений и условий эксплуатации. Кроме того, она оснащена соответствующим международным требованиям головным обтекателем типа «СТ», что в сочетании с использованием разгонного блока семейства «Фрегат» обеспечит выведение на орбиту широкого спектра полезных нагрузок.

Главкосмос — дочерняя компания Госкорпорации «Роскосмос». Главная задача компании — продвижение достижений российской ракетно-космической промышленности на мировые рынки и управление комплексными международными проектами. За более чем тридцатипятилетнюю историю компании успешно реализовано более 140 международных контрактов, в том числе осуществлен запуск более 170 космических аппаратов в качестве попутной полезной нагрузки. С мая 2021 года Главкосмос является официальным оператором торговых знаков Роскосмоса.

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