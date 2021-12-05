Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Arianespace#Гвианский космический центр#Космодромы#Орбитальные группировки#Galileo05.12.2021 07:12

Спутники Galileo успешно выведены на орбиту

В соответствии с программой полета два новых европейских спутника Galileo FOC M9 успешно отделились от разгонного блока «Фрегат». Навигационные космические аппараты находятся на целевой орбите и приняты на управление заказчиком. Средства выведения Госкорпорации «Роскосмос» — ракета-носитель «Союз-СТ-Б» и разгонный блок «Фрегат» — отработали без замечаний.

Пуск ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» с разгонным блоком «Фрегат» и двумя космическими аппаратами Galileo FOC был выполнен 5 декабря 2021 года в рамках пусковой кампании VS26. Старт ракеты-носителя и дальнейший полет разгонного блока прошли в штатном режиме. После отделения головного блока от третьей ступени носителя «Фрегат» продолжил выведение аппаратов на целевую орбиту.

Оператором пусков с космодрома Гвианского космического центра выступает европейский поставщик пусковых услуг Arianespace, с российской стороны головным контрактным интегратором в проекте выступает Главкосмос (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), обеспечивая на всех стадиях взаимодействие предприятий российской космической промышленности с Arianespace.

Космические аппараты Galileo FOC изготовлены компанией EADS Astrium по заказу Европейского космического агентства. Из 28 спутников Galileo, уже находящихся на околоземной орбите, 14 были запущены ракетами-носителями «Союз-2» в период с 2011 по 2016 год, и сегодня к спутниковой группировке добавилось еще два космических аппарата. В ходе первого пуска с европейского космодрома во Французской Гвиане в октябре 2011 года «Союз-СТ-Б» с разгонным блоком «Фрегат» также вывел на орбиту два космических аппарата системы Galileo.

Galileo — европейская глобальная спутниковая навигационная система, функционирующая с 2016 года. Она предоставляет услуги высокоточного позиционирования, навигации и определения времени более чем 2,3 миллиардам пользователей по всему миру. Благодаря использованию двух частот по стандарту Galileo обеспечивает точность позиционирования в реальном времени с точностью до метра. Система включает в себя инновационные технологии, разработанные европейской промышленностью на благо всех граждан. Кроме нее, глобальные навигационные услуги предоставляют российская ГЛОНАСС, американская GPS и китайская Beidou.

Спутники Galileo построены генеральным подрядчиком OHB System, полезная нагрузка поставляется британской компанией Surrey Satellite Technology Ltd (SSTL), которая на 99% принадлежит Airbus Defence and Space. Пополнение спутниковой группировки продолжится пусками ракет «Союз-2» и Ariane 62, что позволит завершить развертывание группировки спутников первого поколения шестью дополнительными спутниками Galileo FOC в течение следующих лет.

***

Для разгонного блока «Фрегат» данный пуск стал 102-м и 26-м из Гвианского космического центра. Он обеспечивает эффективное выполнение всех задач по выведению одного или нескольких космических аппаратов на рабочие орбиты или отлетные от Земли траектории. Весь процесс выведения выполняется автономно, без вмешательства с Земли. Высочайшая надежность, возможность запуска с четырех космодромов, расположенных в разных географических зонах, практически идеальная точность выведения, дают разгонному блоку «Фрегат» неоспоримые конкурентные преимущества перед мировыми аналогами.

Российско-европейский проект «„Союз“ в Гвианском космическом центре» начался в 2003 году, когда на правительственном уровне было принято решение о пусках ракет-носителей «Союз-СТ» с европейского космодрома во Французской Гвиане. В рамках принятых решений был подписан целый ряд межправительственных соглашений, которые заложили правовую основу для подписания контрактов на создание наземной инфраструктуры стартового комплекса «Союз», изготовление и отгрузку ракет-носителей «Союз-СТ» и разгонных блоков «Фрегат» в Гвианский космический центр. В 2005 году началось строительство стартового комплекса для «Союз-СТ», в мае 2011 года состоялась официальная церемония передачи стартового комплекса Европейскому космическому агентству и эксплуатанту космодрома — компании Arianespace.

MIL OSI