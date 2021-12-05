Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#Космодромы#Восточный#Ангара05.12.2021 12:24

Системы газоснабжения для «Ангары» приняты в эксплуатацию на Восточном

Специалисты Космического центра «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») завершили автономные испытания третьей системы технологического газоснабжения на унифицированном техническом комплексе космодрома Восточный.

После оформления всех необходимых документов три системы технологического газоснабжения в полном объеме приняты в эксплуатацию. Параллельно этому специалисты нового российского космодрома приступили к испытаниям четвертой системы. Все работы планируется завершить до конца декабря 2021 года.

Ранее в ноябре испытания прошли система выдачи сжатых газов потребителю и система производства и хранения сжатых газов. Эти системы были смонтированы в рамках создания космического ракетного комплекса «Амур» для подготовки и пуска ракет-носителей семейства «Ангара».

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