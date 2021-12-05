Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Центр Хруничева#Космодромы#Байконур#Экспресс-АМУ3#Экспресс-АМУ705.12.2021 12:38

На Байконуре началась сборка ракеты «Протон-М»

Сегодня, 5 декабря 2021 года, на космодроме Байконур началась общая сборка ракеты космического назначения «Протон-М». Она предназначена для запуска российских телекоммуникационных космических аппаратов «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7». Пуск запланирован на 12 декабря 2021 года в 15:09 по московскому времени.

Накануне специалисты российской ракетно-космической отрасли выполнили заключительные проверки космической головной части перед стыковкой с ракетой-носителем «Протон-М».

Головная часть в составе космических аппаратов «Экспресс», установленных на разгонный блок «Бриз-М» и закрытых створками головного обтекателя, переместили в зал окончательной сборки ракеты. После её стыковки с «пакетом» из трех ступеней носителя будут проведены электрические проверки общей сборки, подвод трубопроводов для обеспечения теплового режима космических аппаратов, а также установка защитного термочехла на головной обтекатель.

По окончании работ на техническом комплексе ракета космического назначения будет вывезена на технологическую заправочную позицию для заправки баков низкого давления разгонного блока «Бриз-М».

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Предстоящий пуск станет 426-ым в летной истории ракеты «Протон» во всех ее модификациях. Это также будет второй пуск ракеты в 2021 году.

Модернизированная ракета-носитель «Протон-М» с улучшенной системой управления, более высоким уровнем эксплуатационных характеристик и экологических показателей эксплуатируется с 2001 года. «Протон-М», оснащенный разгонным блоком «Бриз-М», выводит на геостационарную орбиту полезную нагрузку массой до 3,3 т, и свыше 6 т на геопереходную орбиту.

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