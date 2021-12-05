Source: Russia Federal Space

#Гонец05.12.2021 22:10

«Гонец» принял участие в «Big Data в ТЭК»

Спутниковая система «Гонец» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») приняла участие в Панельной дискуссии «Применение технологии больших данных (Big Data) в энергетике», которая прошла в отеле «Хилтон Гарден Инн Москва Красносельская». Представители компании участвовали в онлайн-формате.

Основной целью сессии стал обмен опытом и экспертными мнениями по наиболее важным вопросам развития рынка больших данных в Российской Федерации для топливно-энергетического комплекса. Эффективное использование Big Data подразумевает оперативное получение требуемых массивов данных для их последующей обработки. Спутниковая система «Гонец» является в этой сфере важным звеном, обеспечивающим получение информации из любой локации распределенных технологических систем.

Так, для электроэнергетики совместно с ООО «СИСТЕМА» разработан программно-аппаратный комплекс «Гонец-Импульс», обеспечивающий цифровой мониторинг электросетей на всей протяженности линий.

Для нефтехимической отрасли Спутниковой системой «Гонец» совместно с НПП «Каскад» разработан программно-аппаратный комплекс мониторинга уровня жидкостей с применением радиоволнового датчика «Гонец-Эколог». Сервис обеспечивает непрерывный мониторинг на удаленных объектах хранения энергоресурсов, позволяя предотвращать техногенные аварии и противоправные действия.

Касаемо нефтяной отрасли, совместно с ЗАО «Трубопроводные системы и комплексы» разработаны и созданы подсистемы ПКМ-ТСТ (аппаратно-программные комплексы коррозионного мониторинга стальных трубопроводов и конструкций), интегрированные со спутниковым оборудованием «Гонец» для передачи информации с объектов, где недоступны наземные сети связи.

Для оперативного контроля за состоянием инфраструктуры и производства, а также передачи данных с подвижной техники, стационарного оборудования и промышленных объектов Спутниковой системой «Гонец» совместно с ООО «Илимский ЛТУС» разработан программно-аппаратный комплекс «Гонец-Datasat.PRO», который обеспечивает интеграцию с оборудованием и системами заказчика.

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