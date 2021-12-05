В. Матвиенко: Отношения России и Бахрейна строятся на фундаменте дружбы, с учетом взаимных национальных интересов

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Совета Федерации встретилась с Председателем Консультативного совета Национального собрания Королевства Бахрейн и выступила на пленарном заседании верхней палаты парламента страны.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга встретилась с Председателем Консультативного совета Национального собрания Королевства Бахрейн Али Бен Салехом Ас-Салехом.

Делегация СФ во главе с Председателем Совета Федерации находится в Бахрейне с официальным визитом.

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Валентина Матвиенко отметила, что Россия рассматривает Бахрейн как очень важного, надежного партнера. «Наши отношения развиваются поступательно в самых разных сферах. Они строятся на фундаменте дружбы наших народов, с учетом взаимных национальных интересов, на взаимовыгодной и уважительной основе».

Глава СФ подчеркнула, что появляются новые направления двустороннего сотрудничества, в частности, в исследовании космоса в мирных целях. Активно развивается инвестиционное взаимодействие, которое осуществляют ведущие инвестфонды двух стран — Российский фонд прямых инвестиций и Фонд «Мумталякат».

«К сожалению, объемы взаимного товарооборота небольшие, что не соответствует потенциалу наших стран. Сейчас активно работает Российско-Бахрейнская межправительственная комиссия по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Надеюсь, что будут выработаны новые подходы, механизмы и направления, чтобы активизировать экономические связи и нарастить взаимный товарооборот», — сказала Валентина Матвиенко. Дополнительным резервом, считает она, может быть расширение двустороннего межрегионального сотрудничества. «Давайте вместе над этим поработаем».

Глава СФ отметила важность совместной борьбы с пандемией коронавируса. «Россия поставила в Бахрейн партии вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» и предложила организовать производство «Спутник V» в Бахрейне. Сейчас ведутся соответствующие переговоры».

Спикер СФ высоко оценила развитие двустороннего гуманитарного сотрудничества, культурного обмена. Она также коснулась вопросов женской повестки, повышения роли женщин в общественной жизни обеих стран.

Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Консультативного совета Национального собрания Королевства Бахрейн Али Бен Салехом Ас-Салехом

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Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Консультативного совета Национального собрания Королевства Бахрейн Али Бен Салехом Ас-Салехом

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Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Консультативного совета Национального собрания Королевства Бахрейн Али Бен Салехом Ас-Салехом

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Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Консультативного совета Национального собрания Королевства Бахрейн Али Бен Салехом Ас-Салехом

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Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Консультативного совета Национального собрания Королевства Бахрейн Али Бен Салехом Ас-Салехом

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Валентина Матвиенко пригласила Али Бен Салеха Ас-Салеха посетить Россию с визитом.

Со своей стороны Председатель Консультативного совета Национального собрания Бахрейна отметил, что отношения между двумя странами активно развиваются в различных направлениях. «Дух такому сотрудничеству задает руководство наших стран. Это касается нашего взаимодействия в экономической, образовательной сферах, областях здравоохранения, культуры, туризма и ряде других».

Али Бен Салех Ас-Салех выразил признательность Российской Федерации за помощь, оказанную в сфере противодействия коронавирусу, за поставки в Королевство российской вакцины.

«Исходим из того, что Ваш визит послужит стимулом для укрепления межпарламентского сотрудничества», — подчеркнул он.

Валентина Матвиенко также выступила на пленарном заседании Консультативного совета Национального собрания Бахрейна. Глава СФ стала первым в истории бахрейнского парламентаризма спикером иностранного парламента, выступившим с трибуны Консультативного совета.

Председатель СФ отметила, что вызовы, с которыми сталкивается международное сообщество, вносят свои коррективы, но не сказываются на темпах наращивания двустороннего сотрудничества. «Наши страны обладают большим потенциалом. Мы должны стремиться к расширению торговли, реализации проектов в энергетике, транспорте, аграрном секторе, геологоразведке», — сказала глава СФ.

Делегация Совета Федерации во главе с Председателем СФ Валентиной Матвиенко приняла участие в пленарном заседании Консультативного совета Национального собрания Королевства Бахрейн

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Пленарное заседание Консультативного совета Национального собрания Королевства Бахрейн

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Делегация Совета Федерации во главе с Председателем СФ Валентиной Матвиенко приняла участие в пленарном заседании Консультативного совета Национального собрания Королевства Бахрейн

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко

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Пленарное заседание Консультативного совета Национального собрания Королевства Бахрейн

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко

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Делегация Совета Федерации во главе с Председателем СФ Валентиной Матвиенко приняла участие в пленарном заседании Консультативного совета Национального собрания Королевства Бахрейн

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Выступление Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко на пленарном заседании Консультативного совета Национального собрания Королевства Бахрейн

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Андрей Кутепов

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Выступление Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко на пленарном заседании Консультативного совета Национального собрания Королевства Бахрейн

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Пленарное заседание Консультативного совета Национального собрания Королевства Бахрейн

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Валентина Матвиенко

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Делегация Совета Федерации во главе с Председателем СФ Валентиной Матвиенко приняла участие в пленарном заседании Консультативного совета Национального собрания Королевства Бахрейн

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Коснувшись темы межрегионального сотрудничества, Валентина Матвиенко сообщила, что уже сегодня ряд субъектов РФ плодотворно взаимодействуют с Бахрейном. «Продвижению такого сотрудничества может способствовать снятие излишних бюрократических барьеров при передвижении наших граждан. В январе 2020 года бахрейнской стороне был передан проект межправительственного соглашения о взаимной отмене виз для граждан наших стран. Его скорейшее согласование позволит нарастить количество туристов, оживить деловую активность».

Говоря о взаимодействии парламентариев двух стран на международных площадках, спикер СФ отметила, что подходы России и Бахрейна близки по вопросам ближневосточного урегулирования, продвижения женской повестки, противодействия терроризму и ряду других.

Валентина Матвиенко также поздравила бахрейнских парламентариев с предстоящим 50-летием независимости Королевства, которое будет отмечаться 16 декабря.

В мероприятиях приняли участие члены делегации Совета Федерации — заместитель Председателя СФ Константин Косачев, КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин, КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев, БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов, КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Белан Хамчиев. ХамчиевБелан Багаудиновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Ингушетия

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