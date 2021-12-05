В. Матвиенко: Мы придаём большое значение укреплению многопланового взаимодействия с Бахрейном

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялась встреча Председателя Совета Федерации с Председателем Палаты депутатов Национального собрания Королевства Бахрейн Ф. А. Зейнал.

В рамках официального визита делегации Совета Федерации в Королевство Бахрейн состоялась встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга с Председателем Палаты депутатов Национального собрания страны Фаузией Абдалла Зейнал.

Валентина Матвиенко поздравила собеседницу с предстоящим 50-летием независимости страны, которое будет отмечаться 16 декабря.

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Спикер СФ отметила, что Россия придаёт большое значение укреплению многопланового взаимодействия с Бахрейном. «Сегодня для России Бахрейн – очень важный партнер. Мы заинтересованы в развитии и расширении нашего сотрудничества в самых разных областях – в экономике, гуманитарной сфере, образовании, здравоохранении».

Сегодня для России Бахрейн – очень важный партнер. Мы заинтересованы в развитии и расширении нашего сотрудничества в самых разных областях – в экономике, гуманитарной сфере, образовании, здравоохранении

Позиции двух стран по ключевым проблемам международной и региональной проблематики, в том числе по вопросам урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, близки или совпадают, сказала спикер СФ. «Двусторонние связи поступательно развиваются в различных областях, включая торгово-экономическую и культурно-гуманитарную сферы».

Валентина Матвиенко отметила доверительный характер политического диалога, прежде всего на высшем уровне. Она напомнила, что основные направления совместной работы определены по итогам переговоров Короля Бахрейна Хамада Бен Исы Аль Халифы и Президента Российской Федерации Владимира Путина.

По словам Валентины Матвиенко, Россия и Бахрейн осуществляют полезное взаимодействие на международных площадках, координируют усилия в ООН. Важно укреплять сотрудничество по всем направлениям, совместно противодействовать современным вызовам и угрозам, считает спикер СФ.

В ходе встречи состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между Советом Федерации и Палатой депутатов Национального собрания Бахрейна. Председатель СФ выразила уверенность, что этот документ создаст юридическую и организационную основу отношений между парламентариями обеих стран, будет способствовать их содержательному наполнению.

Валентина Матвиенко особо отметила, что по парламентской линии обе стороны нацелены на продолжение энергичных усилий по реализации принятых на высшем уровне решений.

По ее мнению, важно, что межпарламентское взаимодействие позволяет повысить эффективность совместной работы по линии профильных министерств и ведомств, особенно когда принимаемые решения требуют законодательной поддержки.

Валентина Матвиенко предложила принять «дорожную карту» по расширению межпарламентского сотрудничества. Она пригласила Фаузию Абдалла Зейнал посетить Российскую Федерацию с официальным визитом. «К визиту можно было бы приурочить проведение расширенного межпарламентского «круглого стола» по вопросам продвижения сотрудничества деловых структур Королевства с российскими регионами. Убеждена, что такое взаимодействие имеет большие перспективы».

Глава СФ также высказалась за активизацию контактов профильных комитетов палат парламентов двух стран для обмена опытом ведения законодательной деятельности и развития межрегиональных связей.

Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Палаты депутатов Национального собрания Королевства Бахрейн Фаузией Абдалла Зейнал

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Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Палаты депутатов Национального собрания Королевства Бахрейн Фаузией Абдалла Зейнал

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Прибытие делегации Совета Федерации во главе с Председателем СФ Валентиной Матвиенко в Палату депутатов Национального собрания Королевства Бахрейн

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Прибытие делегации Совета Федерации во главе с Председателем СФ Валентиной Матвиенко в Палату депутатов Национального собрания Королевства Бахрейн

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Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Палаты депутатов Национального собрания Королевства Бахрейн Фаузией Абдалла Зейнал

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Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Палаты депутатов Национального собрания Королевства Бахрейн Фаузией Абдалла Зейнал

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Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Палаты депутатов Национального собрания Королевства Бахрейн Фаузией Абдалла Зейнал

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Встреча делегации Совета Федерации во главе с Председателя СФ Валентиной Матвиенко с Председателем Палаты депутатов Национального собрания Королевства Бахрейн Фаузией Абдалла Зейнал

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Валентина Матвиенко затронула тему роли женщин в современном обществе. «В наши дни женщины добиваются впечатляющих результатов во всех сферах деятельности: в бизнесе и науке, в государственном управлении и политике. И Вы как первая женщина-спикер палаты парламента Бахрейна и как вторая женщина, занявшая должность руководителя законодательного органа в арабском мире, — яркий тому пример».

Глава СФ отметила важность совместной борьбы с коронавирусной инфекцией. Она подчеркнула, что Россия первая в мире разработала вакцину от COVID-19. «Были осуществлены поставки российской вакцины в Королевство Бахрейн. Сейчас ведутся переговоры об организации производства вакцины «Спутник V» в Бахрейне».

Председатель СФ сообщила, что по парламентской линии уделяется особое внимание развитию договорно-правовой базы двусторонних отношений. В частности, она предложила ускорить ход переговоров на основе переданного в январе 2020 года проекта межправительственного соглашения о взаимной отмене визовых требований для владельцев общегражданских паспортов. «Это будет способствовать расширению деловых и туристических связей между Россией и Королевством», — сказала Валентина Матвиенко.

Спикер СФ заявила о необходимости развития двустороннего межрегионального сотрудничества, которое уже активно ведут ряд российских регионов, в том числе Республика Татарстан, Республика Коми, Чеченская Республика. «Будем и дальше поддерживать такое взаимодействие».

Со своей стороны Фаузия Абдалла Зейнал подчеркнула необходимость укрепления взаимовыгодных отношений между двумя странами, расширения межпарламентского взаимодействия. «Мы заинтересованы в тесном диалоге с Россией по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес».

Она высоко оценила подписание Меморандума о взаимопонимании между Советом Федерации и Палатой депутатов Национального собрания Бахрейна. «У нас есть прочная основа для взаимодействия, надо и дальше реализовывать имеющиеся у нас планы», — сказала парламентарий.

Фаузия Абдалла Зейнал подтвердила сходство позиций Бахрейна и России по ключевым международным проблемам. Она также отметила важность совместных усилий по борьбе с пандемией коронавируса.

По окончании встречи Валентина Матвиенко сделала запись в Книге почетных гостей, приняла участие в церемонии посадки дерева у здания Палаты депутатов.

В мероприятиях участвовали члены делегации Совета Федерации — заместитель Председателя СФ Константин Косачев, КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин, КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев, БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов, КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Белан Хамчиев. ХамчиевБелан Багаудиновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Ингушетия

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