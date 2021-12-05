Встреча с президентом Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемый господин Рокка, добрый день!

Рад Вас приветствовать. Спасибо, что Вы в этот день находитесь вместе с нами, приехали в Россию.

В 1985 году, как известно, Генеральная ассамблея ООН утвердила праздник – Международный день добровольцев, и пять лет назад мы начали отмечать этот праздник у нас, в России. Я хотел бы отметить, что за это время движение в России приобрело очень мощный, солидный характер, который действительно оказывает серьёзное влияние на гуманитарную сферу всей нашей жизни в России.

Вы знаете, что у нас проходит акция сейчас – в течение всех этих, к сожалению, двух с лишним лет пандемии – под названием #МыВместе. Это приобрело характер целого движения. В нём участвуют сотни тысяч людей, и они уже оказали поддержку шести с половиной миллионам людей. Мы всячески стараемся поддержать эти начинания и эту деятельность. Я знаю, что Вы тоже принимали участие в этой работе. Спасибо Вам большое за это.

Я со своей стороны здесь тоже встречался с волонтёрами – только что, перед тем как перейти на беседу с Вами, встречался с ребятами, которых мы наградили государственными наградами. Я наградил человека, который выиграл конкурс [«Волонтёр года»-2021] – это врач-педиатр одного из медицинских учреждений. Сейчас молодые люди – они все молодые люди – рассказывали мне, как они осуществляют свою работу, по какому направлению они двигаются и что считают самым важным для себя. Безусловно, это всё производит самое выгодное впечатление.

Уважаемый господин Рокка, мы давно и плодотворно работаем с Вашей организацией, с Красным Крестом и Полумесяцем. Эта федерация вносит существенный, огромный вклад в развитие той самой гуманитарной составляющей, о которой я только что говорил. Мы знаем, как много Вы лично уделяете внимания всем этим вопросам.

В следующем, 2022 году будем отмечать 155-летие организации, и, безусловно, мы сделаем всё для того, чтобы и в нашей стране эта дата была отмечена достойно. Уверен, что и российский Красный Крест будет достойно следовать своему мандату, самоотверженно служить людям, развивать сотрудничество с коллегами и партнёрами из других стран. Я знаю, что Международная федерация обществ Красного Креста и Полумесяца, которую Вы возглавляете, объединяет 192 страны – это, конечно, очень солидная, большая организация. Такое взаимодействие между разными государствами мира помогает продвижению эффективных программ в сфере здравоохранения, социальной помощи, преодоления последствий стихийных бедствий.

Конечно, гуманитарная миссия Красного Креста чрезвычайно значима для всего человечества, особенно сейчас, в условиях пандемии. Мы прекрасно это пониманием и отдаём себе в этом отчёт. Основополагающие принципы движения Красного Креста – гуманность, беспристрастность – действительно являются движущей силой для достижения результатов по всем другим направлениям взаимодействия на международной арене, создают определённую атмосферу для того, чтобы люди лучше понимали друг друга и все вместе, объединяя усилия, решали те задачи, перед которыми стоит, по сути, всё человечество. Я сейчас не буду их перечислять, их много. Ваша деятельность, безусловно, способствует тому, чтобы они решались наилучшим образом.

Мы очень рады Вас видеть и надеемся, что наше взаимодействие с Вашей организацией будет продолжаться в ближайшем будущем, на среднесрочную и более отдалённую перспективу.

Мы очень рады Вас видеть в России.

Пожалуйста.

Продолжение следует.

Смотрите также

MIL OSI