Source: Russia Federal Space

#Московский Планетарий#Астрономия#Астероид05.12.2021 18:20

Астероиды класса V

Астероид Веста. Снимок аппарата Dawn (NASA) 24 июля 2011 года с расстояния 5200 км.

Орбита астероида Никс (3908 Nyx)

Современная модель формирования пояса астероидов предсказывала, что на ранней стадии в нём должно было быть немало крупных объектов размером с Весту, в которых произошла дифференциация недр с разделением на ядро, мантию и кору. При этом кора и частично мантия должны были состоять преимущественно из базальтовых пород.

При последующем разрушении этих объектов не менее половины астероидов пояса должны были иметь аналогичный состав. На деле же оказалось, что базальтового материала в астероидах в целом значительно меньше, чем предсказывалось — около 6%. Это означает, что большинство астероидов этого класса когда-то являлись фрагментами коры Весты. Они были выбиты из неё в результате какого-то крупного столкновения Весты с другим астероидом. Предполагается, что в результате этого удара из Весты была выбита значительная часть её первоначального объёма. Отсюда и название этой группы — астероиды класса V, от лат. Vesta.

Астероиды класса V — умеренно яркие и по составу близки к объектам спектрального класса S, которые в основном состоят из силикатов. Однако астероиды класса V имеют более высокие содержания пироксена — одного из породообразующих минералов земных базальтов.

Большинство астероидов этого класса принадлежат к семейству Весты. Их орбиты лежат во внутренней части пояса астероидов, но не все. Некоторые из них имеют иные орбитальные характеристики. Они пересекают орбиту Марса и даже орбиту Земли, как астероид Никс (3908 Nyx). Принадлежность этого астероида к спектральному классу V может свидетельствовать о том, что он когда-то входил в состав Весты.

По мнению учёных, в настоящее время прослеживается некоторая зависимость между составом астероида и его расстоянием до Солнца. Каменные астероиды, состоящие из безводных силикатов, расположены ближе к Солнцу, чем углеродистые астероиды, расположенные во внешних областях пояса, в которых обнаруживают следы воды в связанном состоянии.

Источник: Московский планетарий

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