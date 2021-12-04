Source: Russia Federal Space

#Красмаш05.12.2021 01:30

Упор на качество

Красноярский машиностроительный завод (Красмаш, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») посетила делегация Сибирского государственного университета науки и технологий имени Решетнева. Профессорско-преподавательский состав, руководители кафедр и институтов во главе с ректором вуза Эдхамом Акбулатовым ознакомились с производственной площадкой завода, новым оборудованием и технологиями.

Как отметил глава образовательного учреждения обращаясь к своим коллегам перед началом мероприятия, цель визита — понять потребности предприятия-партнера в подготовке специалистов и модернизировать образовательные программы университета таким образом, чтобы максимально соответствовать запросам Красмаша в данном направлении.

Экскурсию для представителей вуза провел лично генеральный директор предприятия Александр Гаврилов. В новом корпусе 34а руководитель показал гостям уникальные комплексы для проведения испытаний ракетно-космической техники на прочность и герметичность, подчеркнув, что площадка была построена в рекордно короткие сроки, чтобы завод мог выполнять задачи, поставленные Роскосмосом и Министерством обороны. Сотрудники университета ознакомились также с гальваническим производством, технологиями фрезерования крупногабаритных деталей (обечаек), раскатки алюминиевых листов при помощи стана УРС-3200 для придания будущим корпусам изделий ракетно-космической техники соответствующей прочности.

Наглядно участники экскурсии убедились в том, что за последние годы Красмаш эволюционировал в высокотехнологичное предприятие, автоматизировал многие процессы, снизил трудоемкость и наметил возможные направления диверсификации части своих мощностей для изготовления продукции гражданского назначения. Все это, по словам Александра Гаврилова, требует подготовленных кадров, причем эти специалисты нужны заводу уже сегодня, так как модернизация Красмаша продолжается и растет объем заказов.

После экскурсии состоялось совещание, на котором стороны обсудили детали совместной работы и наметили первые шаги сотрудничества в области подготовки кадров для нужд предприятия.

«В свете поставленных Красмашу государством задач и долгосрочной производственной программы, рассчитанной как минимум до 2030 года, актуальность взаимодействия профильного вуза и завода возрастает, — сказал Александр Гаврилов. — У нас нет времени на адаптацию и обучение студентов с нуля, проблему также не решить увеличением количества персонала, потому что это приведет к росту накладных затрат, которые в нынешних экономических реалиях любое предприятие стремится снижать. Упор нужно делать на качество — и в части теоретической подготовки молодых людей, и в части практики, начиная с третьего года обучения, когда студенты впервые приходят на Красмаш».

«На начальном этапе нам необходимо создать рабочие группы по различным профессиональным компетенциям, в которых следует уделить особое внимание подготовке специалистов: испытания, сварка, обработка, гальваника, контролеры БТК, заправка и утилизация изделий, гражданская продукция, маркетинг. Заводу также нужны компетентные экономисты в части сопровождения и обеспечения контрактов по гособоронзаказу, юристы и бухгалтеры, которые разбирались бы в специфике процессов, происходящих на машиностроительных предприятиях. Эти группы возглавят наши представители по направлениям, — продолжил руководитель предприятия. — Не будем забывать и о мотивации: дать возможность студентам зарабатывать, как это было, когда существовала система завод-втуз и молодые люди получали полноценную зарплату, проходя практику на предприятии. Для это сегодня Красмаш, например, ввел ставки помощника мастера, помощника технолога, на которых могут работать студенты, и их труд будет оплачен.

В свою очередь Эдхам Акбулатов поблагодарил Александра Гаврилова за предоставленную сотрудникам университета возможность посетить цеха предприятия.

«Нам необходимо оптимизировать работу по целевой подготовке специалистов для предприятия как по линии Аэрокосмического колледжа, так самого вуза, — добавил ректор СибГУ. — Самое главное — это формирование соответствующих образовательных программ, которые будут востребованы Красмашем. Я попрошу Вас, Александр Федорович, оказать нам содействие и выделить специалистов Красмаша, которые войдут в состав наших экспертных групп по ревизии этих программ. Эту работу мы планируем провести в январе и феврале 2022 года, в марте-апреле примем конкретные решения, чтобы следующий набор студентов обучался уже по новым методикам. Также потребуется организовать стажировки наших преподавателей на предприятии, если мы хотим, чтобы они готовили именно тех специалистов, которые нужны заводу».

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