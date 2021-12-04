Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Александр Блошенко#Частная космонавтика#Агат#РКЦ Прогресс04.12.2021 12:00

Роскосмос создает инфраструктуру для развития частной космонавтики в России

Госкорпорация «Роскосмос» создает инфраструктуру для развития частной космонавтики в России, выстраивая систему поддержки российских частных компаний, имеющих собственные разработки в сфере освоения космического пространства.

С этой целью предпринят ряд шагов для возможности использования отраслевой испытательной базы в интересах космических стартапов. В частности, Роскосмос инициировал проведение научно-исследовательских работ (НИР) по использованию испытательной инфраструктуры для частных компаний. В рамках НИР, которые проводятся Организацией «Агат» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), вырабатываются механизмы создания, функционирования и правового регулирования будущей инфраструктуры.

Одновременно Госкорпорация предложила идею прохождения испытания частных космических аппаратов в профильных российских вузах. Эта идея была поддержана Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С.П. Королева совместно с самарским Ракетно-космическим центром «Прогресс» (входит в Роскосмос), который является одним из национальных центров компетенции в области отечественной космонавтики.

Университет при содействии РКЦ «Прогресс» готов взять на себя роль локомотива этих нововведений и постепенно выстроить процесс перехода к испытаниям, которые признаются головными научными организациями космической отрасли и по результатам которых коммерческим компаниям может быть выдано заключение о соответствии.

Идею использовать имеющуюся инфраструктуру для испытания ракетно-космической техники в интересах частных компаний подхватили и другие вузы страны. Заинтересованность выказали Балтийский государственный технический университет «Военмех» имени Д.Ф. Устинова и Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского, которая предложила свои площадки для испытания ракетных двигателей.

«Основная сложность, с которой сегодня сталкиваются „космические“ стартапы в России, — это отсутствие адаптированной для них испытательной базы. Существующая инфраструктура, которой располагает ракетно-космическая отрасль, ориентирована на крупные проекты и сложную систему государственных испытаний и сертификации. Поэтому любые испытания ракетно-космической техники в рамках данной инфраструктуры имеют очень высокую стоимость», — говорит исполнительный директор по перспективным программам и науке Госкорпорации «Роскосмос» Александр Блошенко.

По его мнению, Роскосмос должен взять на себя функцию регулятора для малых космических компаний, не входящих в Госкорпорацию, и «взращивать их», создавая механизмы, позволяющие им развиваться и формировать в России рынок частных коммерческих услуг в космонавтике.

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