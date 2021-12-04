Официальный визит делегации Совета Федерации в Королевство Бахрейн

Source: Russia – Council of the Federation

В рамках визита запланированы встречи с руководством страны, главами обеих палат парламента Бахрейна.

В программе визита — встречи главы СФ с Председателем Палаты депутатов Национального собрания страны Фаузией Абдалла Зейнал и с Председателем Консультативного совета Национального собрания Королевства Бахрейн Али Бен Салехом Ас-Салехом.Планируются беседы Председателя СФ с Королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой, его супругой — Председателем Высшего совета по делам женщин принцессой Сабикой Бинт Ибрахим Аль Халифой и с наследным принцем Королевства Бахрейн, Председателем Совета министров страны Сальманом Бен Хамадом Аль Халифой.

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