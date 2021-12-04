Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#Космодромы#Восточный04.12.2021 15:30

Новое оборудование для вакуумной установки доставлено на Восточный

Вакуумные насосы для монтажа комплекса вакуумной установки доставили на космодром Восточный в Амурской области. Первая партия из десяти насосов разгружена на унифицированном техническом комплексе.

Данное оборудование будет использоваться для технологического вакуумирования. После того как насосы в полном объеме выполнят свою задачу, их демонтируют и отправят на завод-изготовитель, где будет проанализировано их состояние. Доставка второй партии насосов планируется летом следующего, 2022 года.

Вакуумная установка длиной 14 метров и диаметром 9 метров — это агрегат, необходимый для проверки на герметичность отсеков пилотируемых транспортных кораблей нового поколения и других космических аппаратов. Внутри установки имитируются условия с нагрузкой на все элементы конструкции, аналогичные тем, которые воздействуют на аппараты и корабли в орбитальном полете.

MIL OSI